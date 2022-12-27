Kimse bu kadarını beklemiyordu! Bambaşka bir Galatasaray...

Süper Lig'de üst üste aldığı 4 galibiyet ve ezeli rakibi Fenerbahçe 'nin kaybettiği puanlarla liderlik koltuğuna oturan Galatasaray , geçen yıla göre bambaşka bir grafik ortaya koyuyor.





Terim'le yollar ayrılmış, Torrent gelmişti

Sarı-Kırmızılılar, geçen sezonun 14. haftasında 22 puanla 8. sırada yer alıyordu. Sonrasında Türkiye Kupası'nda 1. Lig ekibi Denizlispor'a elenen Cim Bom'da, teknik direktör Fatih Terim'le yollar ayrılmış ve takımın başına Domenec Torrent getirilmişti. Her ne kadar Aslan Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalıp ülke puanına büyük katkı sağlasa da içeride işler bir türlü düzelmiyordu.





Lig 13. sırada tamamlandık

Torrent'in de kötü gidişe dur diyememesiyle Galatasaray ligi 13. sırada tamamladı. Yaz döneminde seçim kaçınılmazdı. Ancak içeriden yapılan müdahaleler, kongrenin sürekli ertelenmesine yol açıyordu.





Önce Özbek sonra Buruk geldi

Sonunda seçim yapıldı, başkan değişti, Dursun Özbek ikinci kez göreve geldi. Ancak erteleme süreci nedeniyle teknik direktör Okan Buruk'un açıklanması da gecikmiş ve hem kamp programı hem de transfer çalışmaları olumsuz etkilenmişti.

Oyun planı oturunca 7-0'lık skorlar geldi

Buna karşın iyi bir kadro kuruldu, ancak en önemli takviyeler 8 Eylül'e kadar sarkınca, oyuncuların adaptasyonu da uzun zaman aldı. Yine de kritik anlarda gelen galibiyetler bir şekilde takımı zirve yarışında tuttu. Okan hocanın aklındaki oyun planı da yavaş yavaş oturunca Beşiktaş zaferi, 7-0'lık Başakşehir galibiyeti gibi sonuçlar gelmeye başladı. Kupa arasının bitmesiyle karşılaştığı İstanbulspor'u da yenen Cim Bom, üst üste aldığı 4 galibiyetle zirveye kurulmayı başardı.

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100. yılda 2 kupa

Türkiye Kupası'nda da yoluna devam eden ve son 16 turunda Alanya ile eşleşen Galatasaray'da, eksikler de yavaş yavaş takıma katılıyor. Özellikle Icardi'nin 2 hafta sonraki Ankaragücü sınavına yetişecek olması gol yollarında takımı bir hayli rahatlatacak. Üstelik yönetim ve teknik heyet birlikte hareket ederek, ara transferde kadroya flaş takviyeler yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Cumhuriyetin 100. yılındaki iki kupalı şampiyonluk hedefi doğrultusunda ilerleyişini emin adımlarla sürdürüyor.

Yasin Cam



