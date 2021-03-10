Kimse beklemiyordu! Efsane Ronaldo, 5. kez baba oluyor

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'dan kimsenin beklemediği bir haber geldi.

Dört çocuk babası olan Ronaldo 2010 senesinde vasektomi (Erkeğin tohum kanallarının ameliyatla bağlanmasıdır) yaptırmıştı. Bu yüzden Brezilyalı efsane futbolcunun bir daha çocuk sahibi olmasının imkansız olduğu düşünülüyordu. Ancak Ronaldo'nun eşi Celina Locks buna rağmen hamile olduğunu açıkladı.

Locks, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bu anı tarif edecek kelime yok. Hayatımın yeni dönemi başlıyor. Yanında büyük bir sorumluluk da getiriyor. Geçmiş 30 yılıma baktığımda bugünün ne zaman geleceğini merak ediyordum. Ve işte şu an buradayım, içimde muazzam bir mutlulukla..." ifadelerine yer verdi.

4 çocuğu bulunuyor

Ronaldo'nun ilk eşinden 1, 2. eşinden 2, bir de ayrıca babalık testi sonucu öğrendiği Michele Umezu'dan bir çocuğu bulunuyordu.

(Skorer)