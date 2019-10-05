Kimpembe: Nefreti görmeyi seviyorum

PSG stoperi Presnel Kimpembe, Galatasaray maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray maçında müthiş bir performans ortaya koyan PSG’nin dünyaca ünlü savunma oyuncusu Kimpembe, “Galatasaray deplasmanı çok sıcak bir atmosferdi ancak takım olarak buna hazırdık. Stadın tamamı dolduğunda, o nefreti hissetmeyi ve tüm taraftarların sana karşı olmasını seviyorum” dedi.