Kimpembe: Nefreti görmeyi seviyorum

Galatasaray maçında müthiş bir performans ortaya koyan PSG’nin genç stoperi Kimpembe, Türk Telekom Stadı'ndaki atmosfere takım halinde hazır olduklarını belirtti ve ''Stadın tamamı dolduğunda, o nefreti hissetmeyi ve tüm taraftarların sana karşı olmasını seviyorum” dedi.

05 Ekim 2019, Cumartesi 06:01
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Kimpembe: Nefreti görmeyi seviyorum

PSG stoperi Presnel Kimpembe, Galatasaray maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray maçında müthiş bir performans ortaya koyan PSG’nin dünyaca ünlü savunma oyuncusu Kimpembe, “Galatasaray deplasmanı çok sıcak bir atmosferdi ancak takım olarak buna hazırdık. Stadın tamamı dolduğunda, o nefreti hissetmeyi ve tüm taraftarların sana karşı olmasını seviyorum” dedi.

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