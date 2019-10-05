Kimpembe: Nefreti görmeyi seviyorum
Galatasaray maçında müthiş bir performans ortaya koyan PSG’nin genç stoperi Kimpembe, Türk Telekom Stadı'ndaki atmosfere takım halinde hazır olduklarını belirtti ve ''Stadın tamamı dolduğunda, o nefreti hissetmeyi ve tüm taraftarların sana karşı olmasını seviyorum” dedi.
PSG stoperi Presnel Kimpembe, Galatasaray maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Galatasaray maçında müthiş bir performans ortaya koyan PSG’nin dünyaca ünlü savunma oyuncusu Kimpembe, “Galatasaray deplasmanı çok sıcak bir atmosferdi ancak takım olarak buna hazırdık. Stadın tamamı dolduğunda, o nefreti hissetmeyi ve tüm taraftarların sana karşı olmasını seviyorum” dedi.