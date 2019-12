Kimlik yenileme son gün ne zaman? Kimlik yenileme ücreti ne kadar?

Kimlik yenileme için son gün ne zaman? Kimlik yenileme ne zaman bitecek? Kimlik yenileme ücretine zam gelecek mi? Kimlik yenilemek için hangi evraklar gerekli? 2020 yılı yaklaşırken yeni kimlik almayan milyonlarca vatandaşın aklında soru işareti bulunuyor. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle kimlik kartları, ehliyet ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. Yeni çipli kimlik kartları 10 yıl süreyle geçerli olacak.

Yeni kimlik randevu nasıl alınır?

Kimlik kartı alabilmek için öncelikle kimlik kartı randevu alınması gerekiyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) alınır.

Yeni kimlik kartına başvuru nasıl yapılır?

Kimlik kartı başvuruları, "https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr" internet sitesinden, "Alo 199" çağrı merkezinden randevu alınarak veya randevusuz ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere gidilerek yapılabilecek. Nüfus müdürlüklerine gelemeyecek durumda olan vatandaşların başvuruları "Gezici Kayıt Terminalleri" ile alınacak.

Başvuruda nüfus müdürlüğü personelince başvuru sahibinin T.C. Kimlik Numarası sorgulanarak kimlik bilgileri ve en son aldığı nüfus cüzdanı veya kimlik kartı bilgisi kontrol edilecek.

İlk defa kimlik kartı başvurusunda nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belgelerden birisi ile son 6 ay içinde çekilmiş ve ICAO standartlarına uygun biyometrik bir adet fotoğraf istenecek.

Başvuru sırasında kişinin biyometrik verileri, parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi olarak hem sağ hem de sol el için alınacak. Kişinin biyometrik verisinin alınamadığı durumlarda ise nedeni sisteme kaydedilecek.

On beş yaşını tamamlamış olan kişiler başvurularını şahsen yapabilecek. On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almayacak. Ancak başvuran tarafından talep edilmesi halinde her yaş grubundaki çocukların fotoğrafı kimlik kartlarına basılabilecek.

Kimlik kartının geçerlilik süresi on yıl olup, sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren başvuru üzerine yenilenir. Geçerlilik tarihi kart üzerinde yer almaktadır. Kimlik yenileme işlemleri 2023 yılına kadar devam edecek.

Kimlik yenileme ücreti ne kadar?

Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 22,50 TL

Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 22,50 TL

Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli: 22,50 TL

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli: 45,00 TL

Yeni çipli kimlik kartına geçerek kimlik yenilemek isteyenler için başvuruda gerekli olacak evraklar şu şekilde:

Eski kimlik kartınız (Nüfus cüzdanı yerine sürücü belgesi, pasaport, avukat kimlik kartı, öğrenci kimlik kartı gibi kimlik tanımlamanızı yapmaya yarayacak resimli bir kimlik kartı da yeterli olacaktır.)

Kimlik belgesi yerine ayrıca muhtarlıktan düzenlenen talep belgesi de yeterli olacaktır. Bu belgede mutlaka fotoğraf bulunması gerekmektedir.

Biyometrik Fotoğraf: Vesikalık fotoğraf kabul edilmemektedir. 2 adet biyometrik fotoğraf yeterlidir. Ayrıca 15 yaşından küçük çocukların kimlik kartlarında fotoğraf bulunması zorunlu olmamakla birlikte, başvuranın talep etmesi halinde kimlik kartına fotoğraf ta eklenebilmektedir.

22,5 TL değerli kağıt bedeli ödeme makbuzu