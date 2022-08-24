Yeni sezona bomba gibi giren Fenerbahçe , Süper Lig'de uzun bir aranın ardından liderlik koltuğuna oturdu. Sarı lacivertliler, ligde çıktığı 3 maçtan 2 galibiyet 1 beraberlikle ayrılırken, yeni sezon kadrosunda yapılanmayla da dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz sezonun kadrosu Trabzonspor 'un ardından ikinci olmuş, sarı lacivertli takımın son haftalarda oynadığı futbol camiada büyük beğeni toplamıştı. Kadrodaki bazı isimler birbirlerine tam alıştı derken Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle sarı lacivertliler bambaşka bir kadro kurdu.





YENİ KADRO KURULDU

Portekizli teknik adamın isteği doğrultusunda Kanarya Bruma, Alioski, Joshua Kin, Tiago Çukur, İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Emre Mor, Willian Arao, Lincoln, Joao Pedro, Luan Peres gibi isimleri takıma kazandırarak yepyeni bir Fenerbahçe ortaya çıkardı.

Tabii bu transferlerin gelmesi de bazı oyuncularla yolların ayrılmasını beraberinde getirdi. Berke Özer, Jose Sosa, Luiz Gustavo, Mesut Özil ve Max Meyer gibi isimleri gönderen Fenerbahçe'de bir isim dikkat çekiyordu: Max Meyer. Sarı lacivertli takımda fazla forma şansı bulamayan Meyer, geçtiğimiz sezonun devre arasında Danimarka ekibi Midtjylland'a kiralanmıştı. Bu sezon kadroda düşünülmeyen Meyer ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Yaşanan bu gelişme sonrasında da akıllara Fenerbahçe'ye transfer olup fazla forma şansı bulamadan ayrılan yabancı isimler geldi. İşte Transfermarkt verilene göre hazırlanan son 10 sezonda Fenerbahçe'ye transfer olup fazla forma şansı bulamadan gönderilen oyuncular:





MILOS KRASIC

Fenerbahçe, 2012-2013 sezonu başında Juventus'tan 7 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeyerek aldığı Milos Krasic, sarı lacivertli takımda istenileni veremedi. Aykut Kocaman'ın Süper Lig'de sadece 13 maçta forma şansı verdiği Sırp futbolcu, o sezon tüm maçlarda 27 kez forma şansı buldu ancak bin 111 dakika forma giydi. Sağ kanat oyuncusu sezon sonunda Bastia'ya kiralık olarak gitti. Ardından sarı lacivertlilere geri dönen Krasic, 1 sezon forma şansı bulamadı. Sarı lacivertli takımdan 2.3 milyon euro garanti ücret kazanan Krasic'in son sezon sözleşmesi feshedildi. Fesihin sonrasında ise Sırp futbolcu Lechia Gdansk'a transfer oldu.

SAMUEL HOLMEN

İstanbul Başakşehir'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Samuel Holmen, Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak 2013-14 sezonu öncesinde transfer oldu. İsveçli futbolcu sarı lacivertlilerle 3 senelik sözleşme imzalarken, yıllık da 1.3 milyon euro gibi bir ücret ödendi. Fenerbahçe'deki ilk senesinde toplamda 7 maçta görev alan Holmen, 483 dakikada sahada kaldı. O sezonun sonunda Bursaspor'a kiralık olarak gitti. Sonraki sezon da Fenerbahçe'de kadroda yer alamadı ve Konyaspor'un yolunu tuttu. Orta sahada görev yapan Holmen, Fenerbahçe'deki sözleşmesi sona erdikten sonra Başakşehir'e imza attı.

İlgili Haberler Fenerbahçe'de rekortmen Jorge Jesus





ABDOULAYE BA

2015-2016 sezonunda Fenerbahçe Porto'dan 1 yıllığına kiraladı savunma oyuncusu Abdoulaye Ba'yı. Yaşadığı sakatlıklar ve kadroya girememesi nedeniyle fazla forma şansı bulamadı. Süper Lig'de toplamda 6 maçta görev alan Senegalli savunmacı 1 de gole imza attı. Sarı lacivertli forma ile diğer organizasyonlarda dahil toplamda 18 maçta forma giyen Abdoulaye Ba 1.452 dakika görev aldı.

LAZAR MARKOVIC

Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle 2015-2016 sezonunda Liverpool'dan kiraladığı Lazar Markovic, o sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle forma şansı bulamadı. Sarı lacivertlilerle Süper Lig'de 14 olmak üzere toplamda 21 maçta görev alan Srıp futbolcu 2 gol 3 asistlik performansla oynadı. Toplamda 1.196 dakika sahada kalan Markovic ligin 21. haftasından itibaren forma giyemedi. Markovic, Süper Lig'e bu sezon geri döndü ve Gaziantep FK ile 3 maça çıkıp 1 asist yaptı.

GREGORY VAN DER WIEL

Fenerbahçe 2016 Temmuz ayında PSG'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Gregory van der Wiel, sarı lacivertli takımda problemli bir dönem geçirdi. Kanarya'da o sezon ligin 8. haftasında sakatlık yaşayan van der Wiel yıllık 2.2 milyon euro ücret kazanıyordu. O sezon oynanan Beşiktaş maçında kadroda yer alan Hollandalı futbolcu oyuna dahil edilmedi. Daha sonrasında da kadro dışı bırakıldı. Devre arasında affedilen van der Wiel, Süper Lig'de 11 maç olmak üzere toplamda 17 karşılaşmada görev aldı. Sezon için 1.485 dakikada görev alan sağ bek oyuncusu, beklentileri karşılayamadı ve sonraki sezonda 1 milyon euro bonservis ile İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'nin yolunu tuttu.

OLEKSANDR KARAVAEV

Fenerbahçe'nin 16/17 sezonunun devre arasında Dinamo Kiev'den kiralık olarak kadroya kattığı Oleksandr Karavaev, Süper Lig'de 3 maçta forma giyerken 3 maçta Türkiye Kupası'nda görev aldı. Transferi gerçekleşse de Dick Advocaat tarafından 20. haftadan sonra 33. haftaya kadar kadroya dahil edilmeyen Karavaev ayrılırken sarı lacivertlilere tepki göstermişti. Karavaev, bu sezonun başında Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev'in Fenerbahçe ile karşılaştığı maçta sonradan oyuna dahil olarak 1 gol kaydetti.





LUIS NETO

2017-18 sezonunda Zenit'ten 1 milyon euro kiralama bedeliyle kadroya katılan savunma oyuncusu Luis Neto, Fenerbahçe'de Skrtel ve Neustadter'in gerisinde kaldığı için fazla forma şansı bulamadı. Süper Lig'de 13 maçta forma giyen Portekizli futbolcu, sarı lacivertli takımda fazla forma şansı bulamayan isimler arasında yer aldı.

DIEGO REYES

2018'in yaz transfer döneminde Fenerbahçe, Porto'daki sözleşmesi sona eren savunma oyuncusu Diego Reyes'i kadrosuna kattı. Süper Lig'de 8 maçta forma giyen Meksikalı futbolcu, devre arasında Leganes'e kiralandı. Reyes bir sonraki sezon da Meksika ekibi Tigres'in yolunu tuttu.

SIMON FALETTE

Savunmada görev yapan Simon Falette, Fenerbahçe'ye 2019-2020 sezonunun devre arasında Frankfurt'tan kiralanmıştı. Gineli futbolcu Süper Lig'de 8 maçta görev alırken 1 de asist kaydetti. 714 dakika görev alan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'a transfer oldu.

ADIL RAMI

Fenerbahçe'de sadece yarım sezon forma şansı bulan Adil Rami, sarı lacivertlilerle Süper Lig'de sadece 1 maça çıktı. Türkiye Kupası'nda 6 karşılaşmada görev alan Fransız futbolcu "Fenerbahçe'ye neden alındı" soruları sorulan futbolculardan birisi oldu. Tecrübeli savunma oyuncusu devre arasında Rus ekibi Sochi'ye transfer oldu.

DIEGO PEROTTI

Fenerbahçe'nin 2020-2021 sezonun başında kadrosuna kattığı Diego Perotti, gelmeden önce sakatlık sıkıntısı nedeniyle oldukça gündem olmuştu. Sarı lacivertli formayı giyip 4 maçta 3 gol kaydeden Diego Perotti tam bu soru işaretlerini ortadan kaldıracak denmişti ki yaşadığı sakatlık buna engel oldu. O sezon sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Perotti'nin sözleşmesi sonraki sezonun başında feshedildi. Arjantinli futbolcu, yaşanan ayrılık sonrasında "Şimdi her şey hakkında doğruyu söylemekte özgürüm. Yakında bütün gerçeği anlatacağım" ifadelerini kullanmıştı.

KEMAL ADEMI

2020-2021 sezonunun başında Basel'den 1.4 milyon euro transfer edilen Kemal Ademi de sarı lacivertli takımda az forma şansı bulan isimler arasındaydı. Geldiği sezon 13 maçta 450 dakikada forma şansı bulan Alman asıllı İsviçreli futbolcu, devre arasında Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün yolunu tuttu. Kemal Ademi, sezon sonunda Rus ekibi Khimki'ye 800 bin euro bonservis ile transfer oldu.

STEVEN CAULKER

Fenerbahçe'ye geçen sezon transfer edilen ancak hiçbir resmi maça çıkmadan Gaziantep FK'ye gönderilen Steven Caulker, sarı lacivertli takımın yaz kampında takımda yer aldı. Teknik direktör Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği ve gönderilmesini istediği oyunculardan birisi olan Caulker'ın takımdan kısa süre içinde ayrılacağı ifade ediliyor. Bu 10 sene içerisinde bazı transferler çok az da olsa forma şansı bulurken, Caulker'ın Fenerbahçe ile hiçbir resmi müsabakada forma giyememesi dikkatlerden kaçmadı.

MAX MEYER

Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı isimlerden birisi Max Meyer. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu büyük beklentilerle sarı lacivertli takıma gelmiş ancak Süper Lig'de sadece 6 karşılaşmada toplam 264 dakika görev almıştı. Daha sonra devre arasında Danimarka ekibi Midtjylland takımına kiralandı. Sarı lacivertliler, kadroda düşünülmeyen Max Meyer ile yollarını ayırdığını açıkladı. Meyer, İsviçre ekibi Luzern'e transfer oldu.

Onur Erdem Bayramiç