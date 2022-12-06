2022 Katar Dünya Kupası'nın favorilerinden Brezilya, Güney Kore'yi Vinicius, Neymar, Richarlison ve Paqueta'nın golleriyle 4-1 mağlup etti.





Güney Kore'de savunma oyuncusu Kim Min Jae performansıyla büyük eleştiri aldı. İtalyan basını Napoli'nin yıldız ismini sert eleştirdi. İşte ayrıntılar...

NAPOLI'DE HARİKALAR YARATTI

Sezon başında Fenerbahçe 'den 18.5 milyon Euro bedelle Napoli'nin yolunu tutan Kim Min Jae, İtalya Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'nin gösterdiği inanılmaz performansta başrol oyuncularından biri oldu.

Napoli'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Kim Min Jae, başta Tottenham olmak üzere Manchester United ve Chelsea'nin de dikkatini çekti. Ayrıca Paris Saint Germain de Kim Min Jae'yi takibe başladı.

Bu sezon Napoli formasıyla 20 resmi karşılaşmada forma giyen Kim Min Jae, 2 gollük katkı sağladı. Transfermarkt verilerine göre Kim Min Jae'nin piyasa değeri 35 milyon Euro'yu buldu.





SÖZLEŞME FESHİ TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Kim Min Jae'nin Napoli'deki sözleşme fesih bedeli tartışmalara yol açtı. Napoli yönetimi 1-15 Temmuz 2023 tarihlerinde 50 milyon Euroluk serbest kalma bedelini kaldırmak ve Kim Min Jae ile yeni bir anlaşma yapmanın yollarını arıyor.

Napoli taraftarları Kim Min Jae'nin sözleşme fesih bedelinin yeniden düzenlenmesi adına yönetime baskı yaparken İtalyan basını da Kim için birçok teklifin olduğunu duyurmuştu.

DÜNYA KUPASI'NDA SAKATLANDI AMA OYNADI

Güney Kore, Dünya Kupası'nda Portekiz, Gana ve Uruguay ile aynı grupta yer aldı. Grubunu 1 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 4 puan alarak tamamlayan Güney Kore, son 16 turunda Brezilya'nın rakibi oldu.

Güney Kore'nin Son ile en değerli oyuncularından olan Kim Min Jae, Gana maçında sakatlanmıştı.

Sakatlığı nedeniyle Portekiz karşılaşmasında forma giyemeyen 26 yaşındaki futbolcu, "Daha kötü bir sakatlığım olsa bile Brezilya'ya karşı sahaya çıkmak için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.





Portekiz maçında oynayamadığı için üzüntüsünü de dile getiren Güney Koreli savunma oyuncusu, "Portekiz maçında oynayamadığım için çok üzüldüm.

Sakatlıklar beni etkiledi ve yüzde yüz değildim. Bu nedenle teknik heyet, bu kadar önemli bir karşılaşmada risk almadı" sözlerini kullanmıştı.

BREZİLYA DOMİNE ETTİ KORE ELENDİ

Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ile güney Kore karşı karşıya geldi. Turnuvanın en önemli favorilerinden Sambacılar, Vinicius, Neymar, Richarlison ve Paqueta'nın golleriyle ilk yarıda skoru 4-0 yaptı. Güney Kore'nin Seung-Ho Baek ile bulduğu gol skoru belirledi: 4-1.

Güney Kore'nin Brezilya karşısında savunmadaki etkisiz görüntüsü eleştiri oklarını Kim Min Jae'ye yöneltti. İtalyan basını Gümey Koreli savunmacıya sert eleştirilerde bulundu.





"HAYAL KIRIKLIĞI"

İtalya'dan La Gazzetta dello Sport, Brezilya-Güney Kore maçının puanlamasında Kim Min Jae'ye en kötü puanı verirken "Brezilya karşısında hayal kırıklığı yarattı." ifadelerini kullandı.

Tuttomercatoweb, Brezilya ataklarına karşı Kim Min Jae önderliğindeki Güney Kore savunmasının her anlamda battığını ifade etti. Haberde "Savunma her anlamda gelişmeli.

Brezilya ile yüzleşmek bu anlamda zor ama her pozisyon kalede gol tehlikesine dönüştü. Güney Kore defansta aksiyon alamadı." denildi.





OLAY BENZETME: FİGÜRAN

Eurosport ise Kim Min Jae'nin hava toplarında bariz üstünlüğüne rağmen Brezilya'nın hızına yetişemediğini okuyucularına aktardı.

Eurosport'un maç puanlamasında Kim Min Jae için "Hava toplarında zaten hazır. Kim'in problemi Brezilya hızlı oynadığında ortaya çıktı." ifadelerine yer verildi.





İtalya'dan Calciomercato, Kim Min Jae için "Duvar çöktü." ifadesini kullandı. Haberin detayında "Takımın defansında referans noktası olması gerekiyor. Brezilyalı yıldızlara karşı antrenman figüranlığı yaptı." denildi. (Skorer)