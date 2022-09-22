Sezon başında Fenerbahçe 'den 18 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae kısa süre içinde adından söz ettirmeyi başardı. Napoli, Serie A'da 7 hafta sonunda topladığı 17 puanla zirvede yer alırken Kalidou Koulibaly'nin yerine transfer edilen Kim Min-jae de başarılı bir görüntü çizdi. Güney Koreli oyuncu ligde şu ana kadar 2 de gol kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde de ikide iki yaparak yoluna devam eden İtalyan ekibi, Kim Min-jae'yi kış transfer döneminde göndermeye sıcak bakmıyor. İtalyan basınında çıkan haberlerde, Tottenham ve Manchester United oyuncunun transferi konusunda ilgili. İki kulüp de 50 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemeyi gözden çıkardı.

Serbest kalma bedeli Ocak'ta devre dışı

Ancak İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya göre Güney Koreli yıldızı kış aylarında transfer etmek için yalnızca serbest kalma bedelini ödemek yeterli olmayacak. Min-Jae'in sözleşmesindeki bu maddenin Ocak ayında geçerli olmadığı ve 2023 yazı itibarıyla geçerli olacağı öne sürüldü.





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(NTV)