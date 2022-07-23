Yeni sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe , Kim Min-Jae'nin ayrılığına hazırlanıyor. Serie A ekiplerinden Napoli ile anlaşma sağlayan Güney Koreli stoperin gidiş tarihi belli oldu.

Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro ödenecek

Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Kim Min-Jae'nin serbest kalma maddesinde yer alan 20 milyon Euro'luk bedelin Fenerbahçe'ye ödeneceğini belirtti. Spazio Napoli'ye göre İtalyan kulüp, başarılı stoper ile 2027'ye kadar olan bir kontrat hazırlığı yaparken, en az 40 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini eklemeyi planlıyor.

Kim Pazartesi günü Napoli'ye gidecek

Ajansspor'un Corriere dello Sport'tan aktardığı habere göre ise Kim Min-Jae ile Napoli, son detayları görüşüyor. Herhangi bir pürüzün çıkmaması durumunda Güneu Koreli futbolcu 25 Temmuz Pazartesi günü İtalya'ya giderek, sağlık kontrollerinden geçecek.