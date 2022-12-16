Kim Min-jae, 1 sezonluk Fenerbahçe macerasının ardından yaz döneminde 18 milyon Euro’ya Napoli’ye imza atmıştı. 26 yaşındaki savunmacı, İtalyan ekibinde de çok iyi bir performans sergiledi ve devlerin dikkatini çekti. Hemen her gün hakkında yeni bir iddia ortaya atılan Kim, bu durumdan rahatsızlık duyduğunu açıkladı.

Güney Koreli stoper, “Napoli’ye geleli henüz 6 ay oldu. Hakkımda birçok transfer haberi var. Bir şey söylemekten kaçındım çünkü bu haberler beni rahatsız ediyor. Transfer soruları nedeniyle gazetecilerden kaçıyorum” ifadelerini kullandı.