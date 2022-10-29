Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ’den 18.5 milyon Euro karşılığında İtalyan ekibi Napoli’nin yolunu tutan Kim Min Jae, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

"NAPOLI'NİN TEKLİFİNE ATLADIM"

La Repubblica’ya konuşan Kim Min Jae, Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer sürecini şöyle anlattı: "Napoli'nin teklifi benim için büyük fırsattı.

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Türkiye serüvenimin ardından buna hemen atladım. Yaz aylarında Napoli’nin teklifi bana ulaşanlar arasında en iyisiydi, bende hiç tereddüt etmedim."

Napoli ile hem Serie A'da hem de Şampiyonlar Ligi grubunda liderlik keyfi yaşayan 25 yaşındaki oyuncu, böyle bir başarıyı beklemediğini söyledi.

NAPOLI'DEN HARİKA BAŞLANGIÇ

Napoli, sezona fırtına gibi başladı. Ardı ardına 12 maçtan galibiyetle ayrılan Serie A ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Ajax ve Rangers'ın bulunduğu grupta beşte 5 yaparak son 16'ya yükseldi.





Napoli, Serie A'da da 11 maçta aldığı 9 galibiyet ve 2 beraberlikle en yakın rakibi Milan'ın 3 puan önünde 29 puanla lider durumda bulunuyor.

"BEKLENTİMİN ÇOK ÖTESİNDE"

Kim Min Jae, takımının bu performansını beklemediğini söyledi. Güney Koreli futbolcu, "Açıkçası bu kadar hızlı ve heyecan verici bir yükseliş yaşamayı beklemiyordum. Şu anda Serie A ve Şampiyonlar Ligi grubumuzda lideriz. Üç ay içerisinde yaşananlar beklentimin çok ötesine geçti” dedi.

“AMACIMIZ NAPOLI'NİN TARİHİNİ YENİDEN YAZMAK"

Serie A’da hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten Kim Min Jae, konuşmasına şöyle devam etti: “Amacımız Napoli tarihini yeniden yazmak. Üst üste aldığımız 12 galibiyet doğru yolda olduğumuzun göstergesi.

Şehir 30 yıldan fazladır şampiyonluğu bekliyor. Böyle oynamaya devam edersek sezon sonunda Scudetto’yu (İtalya Ligi’nde şampiyonluk unvanı) kazanacağımıza eminim.”





“JUVENTUS'U YENMEK İSTİYORUM"

Güney Koreli oyuncu, en çok hangi takımı yenmek istediği sorusunu “Juventus... En çok alt etmek istediğim takım Juventus. Napoli taraftarlarının onları hiç sevmediğini biliyorum.” şeklinde yanıtladı.

“SERGIO RAMOS'U ÖRNEK ALIYORUM"

Favori oyuncusunun Sergio Ramos olduğunu belirten stoper, şöyle konuştu: "Her zaman onu örnek aldım. Onun videoları ile çalıştım. Oyunundan çok şey öğrendim. Umarım az da olsa kariyerimde onun ayak izlerini takip edebilirim.”

“İTALYANCA BANA ENGEL OLUYOR"

Kim Min Jae, dil konusunda zorluk yaşadığını da söyledi. İtalyancanın zor bir dil olduğunu vurgulayan Güney Koreli futbolcu, “Çok zor bir dil, halen üzerinde çalışıyorum.

Benim için maçlar ve antrenmanlarda ciddi bir engel teşkil ediyor. Yavaşça da olsa öğreniyorum” dedi.

SERIE A'DA AYIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

26 yaşındaki Kim Man Jae, bu sezon Napoli formasıyla 5'i Şampiyonlar Ligi'nde 15 maça çıktı. Ligde iki kez gol sevinci yaşayan futbolcu, başarılı performansıyla Serie A'da geçen ay ayın oyuncusu seçildi.





FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye Çin takımı Beijing Guoan'dan gelen Kim Man Jae sarı lacivertli formayla tüm kulvarlarda toplam 40 maça çıktı. Kadıköy'deki Konyaspor maçında bir gol atmayı başardı.

Oyuncu, bir aksilik olmazsa Katar'daki Dünya Kupası'nda Güney Kore forması giyecek. (Ajansspor)