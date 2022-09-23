Sezon başında Fenerbahçe 'den ayrılarak Napoli'ye transfer olan Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, ülkesinin basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kore medyası Star News'e verdiği demeçte Kim Min-Jae, yaklaşan Dünya Kupası hakkında, "Herkes Dünya Kupası'nda oynamayı hayal ediyor, bu benim ilk seferim ve biraz endişeli hissediyorum" dedi.

Napoli'ye alışma süreci

Napoli'ye alışma süreci hakkında ise Güney Koreli stoper, "Hala öğrenmeye ve gelişmeye ihtiyacım var. Tam olarak teknik direktörün bana söylediklerini yapmaya çalıştım. Lige uyum sağlamak zor ama bunu koşulsuz olarak yapmam gerektiğini düşündüm. Eğer tempoya ayak uyduramazsam oynamayacağımı düşündüm. Takım arkadaşlarım bana yardım etti ve herkes bana çok iyi davrandı." sözlerini dile getirdi.

İtalya'da karşılaştığı en zor rakip

İtalya'da şimdiye kadar karşılaştığı en zorlu rakibinin kim olduğu sorusuna ise şu şekilde cevap verdi: "Olivier Giroud, saf bir forvet ve oldukça güçlü özelliklere sahip. Onu markajda tutmak için pozisyonunuzu korumalı ve 90 dakika boyunca odaklanmalısınız."

Napoli'de Kim Min-Jae fırtınası

Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansların ardından Kim Min-Jae, Napoli'de de futboluyla göz kamaştırmaya devam ediyor. Takımında ilk 11'in vazgeçilmezleri arasına şimdiden giren başarılı stoper, 8 maça çıkarken 2 kez de gol atma sevinci yaşadı.

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