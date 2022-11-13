İtalya Serie A'nın 14. haftasında lider Napoli sahasında Udinese'yi konuk etti. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 15. dakikasında Osimhen ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi.

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31. dakikada Zielinski'nin attığı golle Napoli mücadeleyi 2-0 önde kapattı. 58. dakikada ise Eljif Elmas'ın attığı golle skor 3-0'a geldi.

KIM MIN-JAE'DEN BÜYÜK HATA

Udinese, 79. dakikada Nestrovski'nin attığı golle farkı ikiye indirdi. 82. dakikada ise Napoli savunmasında Kim Min-Jae, Samardzic'e çalım atmak isterken topu kaptırdı.

Topla birlikte ceza sahasına sokulan Samardzic'in sol ayak içiyle sol köşeye yaptığı vuruşta top filelere gitti: 3-2. Kim Min-Jae'nin bu büyük hatasının ardından kalan dakikalarda Napoli, 3-0 öne götürdüğü maçta puan kaybı korkusu yaşadı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Napoli sahadan 3-2 galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Öte yandan Udinese'de sahaya ilk 11'de çıkan Tolgay Arslan, 56. dakikada yerini Samardzic'e bıraktı.

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KIM MIN-JAE ÖZÜR DİLEDİ

Karşılaşmanın ardından ise Güney Koreli oyuncu resmi instagram hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. Kim; "Takım arkadaşlarımdan ve taraftarlara en derin özürlerimi ifade etmek istiyorum.

Taraftarlarımız sayesinde kazanmayı başardık. Hatalar beni daha da güçlendirecek. Bir dahaki sefere takıma daha iyi yardım edeceğim" ifadelerini kullandı.

Kim Min-Jae'nin bu açıklamasının ardından Napoli taraftarları gönderdikleri mesajlarla başarılı savunmacıya destek oldu.

ÜST ÜSTE 11. GALİBİYET

Serie A'da üst üste 11. galibiyetini alan Napoli, 41 puanla zirvede yer aldı. Napoli ile ikinci sıradaki bir maç eksiği olan Lazio arasındaki puan farkı da 11...

Luciano Spaletti'nin öğrencileri Dünya Kupası dönüşünde ilk maçını deplasmanda Inter'e karşı oynayacak.



