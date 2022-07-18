Rennes ve Napoli'nin transferi için yoğun girişimlerde bulunduğu Fenerbahçe 'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre Rennes, 20 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul etmesinin ardından transferi tamamlayabileceğini düşünüyordu ancak Napoli'nin bu bedeli iki taksit halinde ödeyeceği bir teklif sunması durumu karmaşık bir hale getirdi.

İki kulübün başarılı savunma oyunsusu için transfer yarışına girmelerinin ardından Rennes sportif direktörü Florian Maurice İstanbul'a dahi gelmişti. Ancak futbolcunun nihai kararı hala belirsizliğini koruyor. Ancak Rennes, yaşanan bütün gelişmelere rağmen transferden vazgeçmedi ve yeni yollar denemeyi planlıyor.

Premier Lig ekibi devreye girdi

Müzakerelerde henüz sonuç alınmamışken, iddialara göre bir Premier Lig ekibi de Kim Min-Jae'nin transferi için devreye girdi. Takımın ismi haberde belirtilmezken, transferin daha da karmaşık bir duruma geldiği aktarıldı.



