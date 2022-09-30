Sezon başında Fenerbahçe 'den İtalya Serie A ekibi Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Güney Koreli oyuncu sadece savunmada değil hücumda da takımına büyük katkı sunuyor.





Serie A'da oynadığı altı maçta iki kez gol atma başarısı gösteren 25 yaşındaki savunma oyuncusu Serie A'da Eylül ayının oyuncusu oldu.

Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu Ağustos 2021'de 3 milyon Euro karşılığında Beijing Guoan'dan transfer etmişti.





Lider Napoli

Kim min-Jae'nin formasını giydiği Napoli, yedi maç sonuda topladığı 17 puanla averajla Atalanta'nın önünde yer alarak zirvede bulunuyor.

Luciano Spaletti'nin çalıştırdığı Napoli ligde bu hafta sahasında Torino'yu konuk edecek.



