Vitor Pereira dönemi ile birlikte 'üçlü savunma' tartışmaları da devam ederken, Portekizli çalıştırıcı özellikle takımın savunma bölgelerinde 4 oyuncu üstünde ısrarla durdu… Son haftalarda forma bulmakta zorlansa da Attila Szalai şu ana kadar takımın en çok süre alan oyuncusu durumunda. Macar savunmacı toplamda 1674 dakika ile takımın en çok sahada kalan ismi olurken onu bir diğer stoper Kim Min- Jae takip etti. Güney Koreli oyuncu bu sezon 1617 dakika görev aldı.

FERDİ ÜÇÜNCÜ SIRADA

Bu ikiliyi zaman zaman bek olarak oynayan Ferdi Kadıoğlu takip ediyor. 22 yaşındaki oyuncu 1589 dakika görev alıp takımına da ayrıca toplamda 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Bu oyuncular sonrasında ise takımın deneyimli ismi Luiz Gustavo geliyor. Brezilyalı orta saha, 18 maçta görev aldığı süreçte 1498 dakika sahadaydı.

Kaynak: Sabah