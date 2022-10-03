Kim Min Jae için rekor bonservis!

Sezon başında 18 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe 'de Napoli'ye transfer olan Güney Koreli yıldız Kim Min Jae, İtalya Serie A'da gösterdiği performansla dünya devlerinin dikkatini çekti. İngiltere'den Daily Mail sitesi, Kim Min Jae'nin yeni adresini işaret etti ve rekor bonservis bedelini duyurdu. İşte ayrıntılar...

İTALYA'DA AYIN OYUNCUSU OLDU

Sezon başında Fenerbahçe 'den İtalya Serie A ekibi Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Güney Koreli oyuncu sadece savunmada değil hücumda da takımına büyük katkı sunuyor.









Serie A'da oynadığı altı maçta iki kez gol atma başarısı gösteren 25 yaşındaki savunma oyuncusu Serie A'da Eylül ayının oyuncusu oldu.

Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu Ağustos 2021'de 3 milyon Euro karşılığında Beijing Guoan'dan transfer etmişti.

KIM MIN JAE: ÇOK MUTLUYUM

Napoli forması giyen Kim Min Jae, takımının ligde Torino karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Güney Koreli savunma oyuncusu, "Napoli gibi harika bir kulüpte oynadığım için çok mutluyum." dedi.

Takımın teknik direktörü Luciano Spalletti için övgü dolu ifadeler kullanan Kim Min Jae, "Teknik direktörümüz harika bir insan. Onunla birlikte sadece savunma değil, birçok konuda gelişebileceğimi biliyorum" diye konuştu.









İNGİLTERE'DEN KIM MIN JAE İDDİASI

Napoli formasıyla harikalar yaratan Güney Koreli savunmacı Kim Min Jae, gösterdiği performansla dünya devlerinin de radarına girdi. İngiltere'den Daily Mail, Kim Min Jae için geniş kapsamlı bir makel yayınladı. Alvise Cagnazzo imzalı makalede Kim Min Jae'nin yeni adresi için önemli bir iddia yer alırken bonservis bedeli de okuyuculara aktarıldı.

Daily Mail'de yer alan haberde Kim Min Jae için şu ifadeler kullanıldı;

"Gelişmiş bir tekniği yok. 1950'lerin İngiliz savunmacısı gibi görünüyor ve fiziksel gücü o kadar etkileyici ki, başlama vuruşundan önce tünelde yanında durmak bile korkutucu. Kaslı göğsünde 'Carpe Diem' (Anı yakala) yazısı var ve Napoli taraftarları tarafından çok beğeniliyor. Kim, Sergio Ramos ve Fabio Cannavaro'dan ilham alıyor ve çok geçmeden Koulibaly'nin liderliğini devralmayı hayal ediyor. Uzun vadede bu kolay olmayacak. Kim'in tutumu övgüye değer, çok çalışıyor ve ailesine göre yaşıyor. Şehrin lezzetlerini öğreniyor ve Napoli pizzasını keşfetti, şehri ziyaret ediyor ama her şeyden önce takıma odaklanıyor, gece geç saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınıyor. 2015 yılında Güney Kore'nin en prestijli üç üniversitesinden biri olan Yonsei Üniversitesi'ne kaydoldu ancak işletme bölümündeki ikinci yılında profesyonel futbola sıçramak için okulu bıraktı. Kim tam olarak kariyerine odaklanmış durumda ve Fenerbahçe'den Napoli'ye transferi elit bir oyuncu olma arzusunun altını çiziyor. İtalya Serie A'da şampiyonluğu kazanarak Napoli efsanesi olmak istiyor."





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REKOR BONSERVİS

"40 sayfalık sözleşmesinde 50 milyon Euroluk (44 milyon sterlin) serbest kalma maddesi var. Fiziksel özellikleri göz önüne alındığında Kim, herhangi bir üst düzey uluslararası kulüpte ideal bir oyuncu olabilir. Bir Premier Lig devinde mükemmel bir seçim olur. Kim, her teknik direktörün savunmada aşılmaz bir duvar kurmak isteyeceği ideal bir oyuncu ve İngiltere için gelecekteki bir hedef olabilir."

YENİ ADRESİ İÇİN İŞARETİ VERDİLER

"Manchester United'ın Kim Min Jae için bir hamle yapılabileceği konuşuluyor. Kim Min Jae'nin serbest kalma maddesi 2023 Temmuz ayından itibaren geçerli olacak. Napoli taraftarları, Kim'in İtalya'da olabildiğince uzun süre kalmasını umuyor. Kim, Harry Maguire'ın fiziğine sahip ancak İngiliz defans oyuncusuna kıyasla olağanüstü bir konsantrasyona sahip. Şu anki formunu korursa, United dışında serbest kalma bedelini ödemeye istekli çok daha fazla kulüp olacak."