Kim Min Jae için dev takım devrede!

2021-2022 sezonu başında Çin ekibi Beijing Guoan'dan dönemin teknik direktörü Vitor Pereira'nın isteğiyle sadece 3 milyon Euro bonservisle transfer edilen Kim Min Jae, Fenerbahçe 'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Sarı-Lacivertliler'e gelmeden evvel de büyük takımların radarında olan ancak adımlarını daha sağlam atmak için Kanarya'yı tercih eden Güney Koreli oyuncu sadece 1 sezonda değerine değer kattı. Ortaya koyduğu oyun ve savunmada verdiği güvenle ön plana çıkan yıldız oyuncu sezonun sona ermesiyle transferin de gözde ismi olmuştu. Başarılı futbolcuyu birçok takım isterken, 25 yaşındaki stoper tercihini İtalya'dan yana kullandı ve 18.05 milyon Euro bedelle Napoli'ye imza attı.

45 MİLYON EURO'LUK MADDE

Fenerbahçe bu transferden kasasını doldururken, Kim Min Jae de Çizme macerasına harika başladı. Şimdiden İtalya'da da öne çıkan tecrübeli oyuncu için Çizme medyasında flaş iddialar ortaya atıldı. İtalyan basınında çıkan haberlere göre; İngiliz ekiplerinden Tottenham, sözleşmesinde 'Gelecek yazdan itibaren 45 milyon Euro'luk fesih maddesi devreye girer' maddesi sebebiyle Kim'i takibe aldı.

BASAMAK OLARAK KULLANIYOR

Sezon başında Güney Koreli yıldızı ikna etmek adına talep karşılığında bu maddeyi kabul eden Napoli'nin de ilginin farkında olduğu ve zamlı yeni sözleşmeyle bu maddeyi kaldırmak istediği kaydedildi. Fenerbahçe'yi basamak olarak kullanan yıldız oyuncunun, Napoli için de benzer politika uyguladığı ve daha büyük bir takıma gitmek istediğinde bu maddeler gereğince sözleşmeden çıkış opsiyonunun daha basit olmasını hedeflediği de gelen bilgiler arasında.

SERİE A’DA AYIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Napoli'nin savunmasındaki kilit isimlerin başında gelen Kim, İtalyan Futbolcular Birliği tarafından Serie A'da ayın oyuncusu seçildi. 25 yaşındaki Güney Koreli stoper, bu sezon Napoli formasıyla Serie A'da 11 maçta görev yaptı ve 2 de gol attı. Min-Jae, Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maçın tamamında oynadı.

GİUNTOLİ: HIZI VE DİKKATİ BENİ ÇOK ETKİLEDİ

Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli önceki gün Kim Min-Jae için yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; ‘Bu yaz transfer sürecinde ona sıkı sıkı sarıldık. Onun çok dikkatli oluşu ve sahadaki hızı beni çok etkiledi. Onu transfer etmemizde bunların etkisi büyük oldu. Takımda müthiş bir etki yarattı ve hemen adapte oldu. Bütün bunlar için Spaletti'ye de ayrıca teşekkür etmemiz gerekiyor.

EN İYİ 10 STOPER ARASINDA

Dünya Kupası öncesi sarı-Lacivertli taraftarların sevgilisi olan Kim Min Jae, ünlü futbol dergisi four-four-two'ya göre dünyanın en iyi 10 stoperi arasında yer aldı. Listenin ilk sırasında Real Madrid'in yıldızı David Alaba yer alıyor. İkinci sırada PSG'nin Brezilyalı stoperi Marquinhos var. İngiltere Premier Ligi'nin dev ekiplerinden Manchester City'nin Portekizli savunma oyuncusu Ruben Dias da 3. basamakta kendisine yer buldu. Virgil van Dijk, Antonio Rudiger, Dayot Upamecano, Eder Militao, William Saliba ve Cristian Romero'nun da yer aldığı listede Napoli forması giyen Kim Min Jae 10. sırada yer aldı.





Kim bu sezon 19 maça çıktı ve savunmadaki üst düzey performansının yanı sıra 2 gol kaydetti.