Güney Koreli savunma oyuncusunun açıklamalarından satır başları:

"Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Avrupa'nın bilinen kulüplerinden olan Fenerbahçe 'de olmak mutluluk verici. Burada çok iyi karşılandım. Bu takımda maça çıktığım için kendimi onurlu hissediyorum. Gelecek maçlarda katkı sağlamaya çalışacağım takıma."

"Açıkçası Avrupa'dan bazı kulüplerin de beni istediği bir sır değildi. Ancak Fenerbahçe'nin projesi benim için en uygun olanıydı. Ali Koç, Selahattin Baki ve Vitor Pereira'ya teşekkür etmek istiyorum bana gösterdikleri için."

"Canavar lakabından dolayı mutluyum"

"Canavar lakabından dolayı çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Taraftarlarımız bu lakabı bana vermişti. Bu lakabı sürdürebilmek adına elimden geleni yapacağım."

"Kendimi geliştirmeye ve bu lige adapte olmaya odaklandım."

"Bir defans oyuncusu olarak amacım boş alanları kapatmak, takım pres yaparken daha erken hamle yapmak... Aynı zamanda bana verilen taktikleri sahaya en iyi şekilde yansıtmak istiyorum."

"Çin Ligi'nde kaliteli futbolcular ve rekabet vardı ama burada benim için fark yaratan şey Avrupa'da oynamaktı. Henüz bir maça çıkabildim. Bu lige yeni çevreye adapte olarak kendimi geliştirmek istiyorum."

"Türkiye kardeş ülke"

"Türkiye benim için kardeş bir ülke. Çocukluğumdan beri bu hisler içerisindeyim. Geldiğim andan itibaren çok güzel karşılandım. Bu da bana büyük bir sorumluluk yüklüyor. Çok fazla çalışıp bu güzel ilişkiyi daha yukarı taşımak istiyorum."

"Birkaç aydır futboldan uzaktım. Bu hazırlık periyodunu geçtikten sonra umarım hem Fenerbahçe için hem de benim için daha güzel şeyler olacak."

“Attila Szalai ile ilk maç için uyumumuz kötü değildi. İlk maç için iyiydi ve gol yemediğimiz için mutluyum. Szalai çok iyi bir oyuncu.”

" Süper Lig 'i sadece Fenerbahçe üzerinden biliyordum ama zamanla ligi daha fazla öğrenmeye fırsatım olacak."