Kim Min-Jae bombası! Avrupa futbolunun zirvesine transfer oluyor

Fenerbahçe 'nin Ağustos 2021'de Çin'in Beijing Guoan takımından transfer ettiği Kim Min-Jae kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.





Bir sezonun ardından 18 milyon Euro civarından bir bonsevis bedeli karşılığında İtalya'nın Napoli takımına transfer olan Min-Jae burada gösterdiği performans parmak ısırtıyor.

NAPOLI SAVUNMASININ SİGORTASI

Teknik Direktör Luciano Spaletti yönetiminde ligin zirvesinde yer alan Napoli, hücumdaki etkinliği kadar, savunmasının sağlamlığıyla da ön plana çıkıyor.

En yakın rakibi Milan'ın sekiz puan önünde yer alan Napoli, ligin en az gol yiyen takımlarından bir durumunda... Kim Min-Jae gösterdiği performansla Eylül ayında Serie A'da ayın oyuncusu ödülüne layık görülmüştü.

Güney Koreli oyuncu gol yollarında da etkili bir performans gösteriyor. 26 yaşındaki başarılı savunmacı Serie A'da sahaya çıktığı 14 maçta iki kez gol sevinci yaşadı.





DÜNYA KUPASI'NDA ARADIĞINI BULAMADI

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda H Grubu'nda yer alan Güney Kore; Portekiz, Gana ve Uruguay'ın yer aldığı gruptan çıkmayı başardı.

Son 16 turunda Brezilya ile eşleşen Güney Kore sahadan 4-1 mağlup ayrılarak kupaya veda etmişti. Kim Min-Jae bir öncesi maçta yaşadığı sakatlığa rağmen Sambacılar karşısında sahaya ilk 11'de çıkmıştı.

DEVLERİ PEŞİNE TAKTI

Kim Min-Jae'nin, Napoli'ye transfer olurken imzaladığı sözleşmede 45 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi yer almıştı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Kim Min-Jae, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin transfer listesinde yer alıyor.

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İspanyol devi serbest kalma bedelini ödeyerek, başarılı savunmacı takıma katmanın planını yapıyor.

Kim Min-Jae'nin adı daha önce de Manchester United ile anılmıştı. İngiliz ekibinde Teknik Direktör Erik ten Hag, savunmadaki ideal ikili olarak Lisandro Martinez ve Raphael Varane'ı oynatıyor, ancak Fransız savunmacının sık sakatlıklar yaşaması, Hollandalı hocayı yeni bir arayışa itti.