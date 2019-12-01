ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster son bölümüyle yine seyirciyi ekran başına kilitledi. 12 soruyu doğru cevaplayarak büyük ödülün sahibi olmak isteyen yarışmacıların bilgilerini ortaya koyduğu program dün akşam yine ilginç anlara sahne oldu.

MERAK UYANDIRDI

7 yıllık avukat olduğunu söyleyen Buket Hanım, en büyük hayalini gerçekleştirmek istediğini söyledi. Programa geldiği ilk andan itibaren ailesiyle herhangi bir bağının olmadığını söyleyen Buket Hanım, seyircilerin aklında soru işareti bıraktı.

"AİLEMLE TÜM BAĞIMI KOPARDIM"

Kenan İmrizalıoğlu daha sonra Buket Hanım'a neden ailesiyle kan bağının olmadığını sordu. Yarışmacı, ailesinin kendisini maddi dayanak olarak gördüğünü ama kendisinin ihtiyacı olduğunda ailesinin yardımını görmediği için tüm bağını kopardığını söyledi.

STÜDYO BUZ KESTİ

Yaptığı açıklamayla stüdyodakilerin ağzını açık bırakan yarışmacıya İmrizalıoğlu "Aile olmanın içinde de bazı gereklilikler yok mudur? Büyükler küçükleri sever, küçükler büyükleri sever" sözleriyle karşılık verdi. Yarışmacının "Ben aile hukuku uzmanıyım yüzde doksanımız böyle maalesef" dedikten sonra başarılı sunucunun "Siz daha iyi bilirsiniz" sözleriyle stüdyo adeta buz kesti.

İZLEYİCİLERİ ÇILDIRTTI

İmirzalıoğlu'nun "Biz yine de annelerimizin kıymetini hiçbir zaman unutmayacağız" sözüne karşılık yarışmacının "Onlar da bizim kıymetimizi unutmasınlar" sözü izleyenleri çıldırttı.



