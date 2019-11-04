Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu. Yarışmacı çok basit bir futbol sorusuna verdiğiyle cevapla izleyicileri şoka uğrattı.

Futbolu ve futbol izleyicisi olmayı eleştiren ve "22 adam bir topun" şeklinde başlayan klişe sözün devamında hangisi söylenir?

A) Havasını söndürüyor

B) Üzerinden atlıyor

C) Yanımdan geçiyor

D) Peşinden koşuyor

ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında yarışmacı yukarıdaki soruya "Havasını söndürüyor" cevabını verdi ve herkesi şaşkına çevirdi. Okan isimli yarışmacı verdiği bu cevapla yarışmadan ilk sorudan elendi ve bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu!

Yukarıdaki sorunun cevabı ise "Peşinden koşuyor" olacaktı...

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