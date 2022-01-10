Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dün gece dikkat çeken bir olay yaşandı. ATV'de yayınlanan yarışma programında yarışmacı Öznur Özdemir'e 2 bin TL'lik sorunun ardından sorulan futbol sorusu ortaya çıktı. Futbol sorusunu doğru cevaplayan yarışmacı ile Kenan İmirzalıoğlu arasındaki diyalog dikkat çekti.





ATV'nin yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster dün gece yeni bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Haftada iki gün ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışmacıların başarılı performansları dikkat çekti.

Yarışmaya katılan Öznur Özdemir, programın dün ekranlara gelen yeni bölümüne adeta damga vurdu. Öznur Özdemir'in hayat hikayesi hem duygulandırdı hem de güldürdü.

Öznur Özdemir'in 2 bin TL'lik baraj sorusunu aştıktan sonra karşısına gelen 3 bin TL'lik sorunun konusu futbol oldu. 3 bin TL'lik futbol sorusu geceye damga vuran olaylar arasında yer aldı.

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne katılan yarışmacı Öznur Özdemir'in 3 bin TL değerindeki soruda karşısına " Galatasaray 'ın UEFA Süper Kupa ve UEFA Kupası şampiyonluğu gibi başarılarıyla övünen arkadaşına sürekli 'Biz de sizi 6-0 yendik' diyerek karşılık veren biri muhtemelen hangi takımı tutmaktadır" sorusu çıktı.

Yarışmacı Öznur Özdemir; Aydınspor, Fenerbahçe , MTK Budapeşte ve Pendikspor şıklarının yer aldığı soruya 'B-Fenerbahçe' cevabını verdi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Öznur Özdemir, Kenan İmirzalıoğlu'na bu sırada 'Sizi Fenerbahçeli olarak hatırlıyorum aklımda öyle kalmış' dedi.

Kenan İmirzalıoğlu bu cevap karşısında kısa bir süre şaşkınlık sonrasında yarışmacıyı düzeltti. Ünlü sunucu ile yarışmacı arasında bu andan sonra ilginç bir diyalog yaşandı.

Galatasaray taraftarı olduğunu belirten ve yarışmacı tarafından Fenerbahçeli olarak hatırlanan Kenan İmirzalıoğlu, Öznur Özdemir'e "Benim takımım UEFA Kupası'nı alan, aynı zamanda da altı yiyen. Yanlış hatırlamışsınız" cevabını verdi.

Fenerbahçe'den açıklama

Fenerbahçe Kulübü, o anların gündem olmasının ardından internet sitesinden bir açıklama yayınladı. İşte o açıklama;

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren ATV kanalında ekrana gelen ‘Kim milyoner olmak ister?’ adlı programın 9 Ocak 2022 tarihinde yayımlanan bölümünde yer alan soru içeriğine dair açıklama yapma gereği doğmuştur.

Kulüp taraftarı olmanın, toplumumuzun büyük bir kesimi için bir kimlik niteliği taşıdığı ve dolayısıyla sosyolojik bir hassasiyet noktası oluşturması nedeniyle kamu yararına yayıncılık faaliyetinde bulunan kurumların bu gibi hassasiyetleri göz önünde bulundurması oldukça önemlidir.

Bu doğrultuda yazılış biçiminden anlaşıldığı üzere mesleki etik yerine taraftarlık duygusu ön plana alınarak hazırlanan, kamu yararına olmadığı çok açık, kutuplaşmayı tetiklemeye yol açabilecek seviyede bir sorunun, onay süreçlerinden geçerek ekrana gelmesi tarafımızda büyük bir rahatsızlık yaratmıştır.

İlgili kanalın sosyal medya hesapları vasıtasıyla bu ciddiyetsiz yaklaşımı daha da geniş kitlelere yayması, oluşan rahatsızlığın farkına varılmadığının ya da yapılanda yanlış bir durum görülmediğinin bir göstergesi olmuştur.

Söz konusu olay hakkında ilgili kurumdan bir açıklama bekliyor; yayınlanan içeriklerdeki mesleki etik ve saygı unsurlarının gözden geçirilmesini, Türkiye Kupası gibi anlamlı bir organizasyonun yayıncısı olma sorumluluğuyla hareket edilmesini talep ediyoruz.