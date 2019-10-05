Arda Ayten, kendisine Murat Yıldırım'ın yönelttiği Kim Milyoner Olmak İster'de bütün sorulara doğru biçimde yanıt verip uzun bir zamanın ardından bir ilki yaşatarak 1 milyon değerindeki soruya kadar ulaşmıştı. Anca Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının süresinin bitmesinden dolayı Arda Ayten 1 milyonluk son soruyu yeni sezonun ilk bölümde gördü.

Yeni sezonda Kenan İmirzalıoğlu

Sunucu Murat Yıldırım'ın yarışmadan ayrılmasıyla yerine gelen Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla "Kim Milyoner Olmak İster"in yeni sezon ilk bölümü, 5 Ekim Cumartesi günü izleyici karşısına çıktı.

Sunucu Kenan İmirzalıoğlu soruyu sormadan önce yarışmacı Arda Ayten ve kendisine eşlik eden annesi ve ablasıyla sohbet etti.

İşte 1 milyonluk soru

Soru: On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?

A: Vatan

B: Kan

C: Toprak

D: Yurt

Doğru Cevap: Toprak

Milyonluk soruyu doğru cevapladı

Arda Ayten C şıkkı ‘Toprak’ cevabını verdi. Arda Ayten yarışmada doğru cevabı vererek 1 milyon TL’nin sahibi oldu.Arda Ayten C şıkkı ‘Toprak’ cevabını verdi. Arda Ayten yarışmada doğru cevabı vererek 1 milyon TL’nin sahibi oldu.