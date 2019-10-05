Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu
Kim Milyoner Olmak İster'de final sorusu belli oldu... Kim Milyoner Olmak İster'de 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Arda Ayten 1 milyonluk soruyu görmeye hak kazanmış ancak, süre bitimi nedeniyle 1 milyonluk soruyu görememişti.İzleyicilerin merakla beklediği o an geldi ve Üniversiteli Arda milyonluk soruya cevap verdi.
Arda Ayten, kendisine Murat Yıldırım'ın yönelttiği Kim Milyoner Olmak İster'de bütün sorulara doğru biçimde yanıt verip uzun bir zamanın ardından bir ilki yaşatarak 1 milyon değerindeki soruya kadar ulaşmıştı. Anca Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının süresinin bitmesinden dolayı Arda Ayten 1 milyonluk son soruyu yeni sezonun ilk bölümde gördü.
Yeni sezonda Kenan İmirzalıoğlu
Sunucu Murat Yıldırım'ın yarışmadan ayrılmasıyla yerine gelen Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla "Kim Milyoner Olmak İster"in yeni sezon ilk bölümü, 5 Ekim Cumartesi günü izleyici karşısına çıktı.
Sunucu Kenan İmirzalıoğlu soruyu sormadan önce yarışmacı Arda Ayten ve kendisine eşlik eden annesi ve ablasıyla sohbet etti.
İşte 1 milyonluk soru
Soru: On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?
A: Vatan
B: Kan
C: Toprak
D: Yurt
Doğru Cevap: Toprak
Milyonluk soruyu doğru cevapladı
Arda Ayten C şıkkı ‘Toprak’ cevabını verdi. Arda Ayten yarışmada doğru cevabı vererek 1 milyon TL’nin sahibi oldu.Arda Ayten C şıkkı ‘Toprak’ cevabını verdi. Arda Ayten yarışmada doğru cevabı vererek 1 milyon TL’nin sahibi oldu.