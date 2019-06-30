Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon liralık soruyu açtırdı!
Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? Kim Milyoner Olmak İster’de uzun zaman sonra ilk kez 19 yaşındaki Arda, dev ödüllü soruyu görme şansını elde etti. 29 Haziran Cumartesi günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Arda Bey, 250 bin TL’lik soruyu bildi ve 1 milyon TL değerindeki final sorusuna geçme hakkı kazandı.
Murat Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında 250 bin TL'lik soruyu bilen yarışmacı geceye damgasını vurdu. 250 bin TL'lik soruya kadar gelen Arda Bey, soruyu doğru cevaplayarak 1 milyon TL'lik soruya geçme hakkı kazandı. 1 milyon TL değerindeki soruyu görmeye hak kazanan yarışmacı milyonları ekrana kilitledi. Sosyal medyada gündem olan genç Arda’nın “Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum” sözleri ise duygulandırdı.
1 milyon liralık soru yayınlanacağı sırada ise yarışmanın süresi bitti. 1 milyonluk soru gelecek programda açılacak.
250 bin TL’lik soru:
Heredotos'a göre, Mısırlılar, ilk insanları araştırdıkları deneydeki çocuklar kimlerin dilinde "bekos" yani "ekmek" dedikleri için ilk insanları onlar olarak kabul etmişlerdir?
A: Frigyalılar
B: Hititler
C: Sümerler
D: Lidyalılar
Doğru Cevap: Frigyalılar
https://twitter.com/atvcomtr/status/1145069677837787136?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1145069677837787136%7Ctwgr%5E393039363b636f6e74726f6c&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sozcu.com.tr%2Fhayatim%2Fmagazin-haberleri%2Fkim-milyoner-olmak-isterde-1-milyon-liralik-soru%2F