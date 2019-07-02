ATV'de Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara taşınan Kim Milyoner Olmak İster adlı programın 29 Haziran Cumartesi tarihinde yayınlanan bölümünde yarışmaya katılım sağlayan Arda Ayten gerek bilgisi ve bakış açısıyla gerekse duygu yüklü hayat hikayesiyle unutulmaz anlar yaşattı. 19 yaşındaki Arda, dev ödüllü soruyu görme şansını elde etti. Sosyal medyada gündem olan genç Arda’nın “Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum” sözleri ise duygulandırdı. 1 milyon liralık soru yayınlanacağı sırada ise yarışmanın süresi bitti.

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman?

Kim Milyoner Olmak ister programı her Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle ATV’de yayınlanıyor. Ancak 6 Temmuz Cumartesi akşamı yayın akışında yabancı bir sinema filminin yayınlanacağı bilgisi yer alıyor. Yaz mevsimi olduğu için yayın günü değişiklik gösteriyor. Bu nedenle 1 milyon liralık sorunun yayınlanacağı yeni bölüm ne zaman henüz netlik kazanmadı.

Arda Ayten kimdir?

Kitaplara karşı büyük bir ilgisi olduğunu dile getiren Arda Ayten, henüz 19 yaşında olan ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ediyor. Genç yarışmacı, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı. Kitaba karşı derin bir ilgisi olan ve bu nedenle harcamalarını ağırlıklı olarak kitap üzerine yaptığını ifade eden Arda Ayten, bu yıl içerisinde toplamda 100'ü aşkın kitap okuduğunu dile getirdi. Şimdiye kadar dört adet kitap yazdığını izleyicilerle paylaşan Arda Ayten'in ''Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum'' şeklinde açıklamalarda bulunması seyircilerin gönlünü fethetti. Yarışma boyunca bilgisini ve kültürünü konuşturarak başarılı bir performansa imza atan Tıp Fakültesi öğrencisi Arda Ayten, anne ve babasının 4 yaşında iken boşandıklarını belirterek babasının şimdiye kadar kendisini asla arayıp sormadığını dile getirmesi yürekleri dağladı. Arda Ayten, kendisine Murat Yıldırım'ın yönelttiği bütün soruyu doğru biçimde yanıt verip uzun bir zamanın ardından bir ilki yaşatarak 1 milyon değerindeki soruya kadar ulaştı. Ancak Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının süresinin bitmesinden dolayı Arda Ayten 1 milyonluk son soruyu haftaya yayınlanacak yeni bölümde görecek.