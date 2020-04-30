Son dakika Kim Jong-un haberi. Bazı haber kaynakları, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un hayatını kaybettiğini iddia etmişti. Ancak sonraki günlerde yaşanan gelişmeler ve alınan çeşitli istihbarat bilgileri, 36 yaşındaki Kim'in hayatta olduğunu ortaya koydu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Kim Jong-un'un ölmediğini duyurmuştu.

Son olarak Kuzey Kore liderinin Corona virüsü sebebiyle kendisini korumaya aldığı haberleri çıktı. Son bir haftada Kim Jong-un'un öldüğü iddialarının ardından Kuzey Kore liderinin hayatıyla ilgili birçok bilinmeyen, çeşitli basın organları tarafından sayfalara taşındı. Marca gazetesi, Kim Jong-un ile NBA efsanesi Dennis Rodman'ın iyi dost olduğunu, Kim'in üniversite zamanında Paris'e giden Chicago Bulls takımını izlemek için İsviçre'den Fransa'ya gittiği zamanı anlatmıştı.

Kim Jong-un ile ilgili dikkat çeken detay!

Kim Jong-un ile ilgili bir diğer dikkat çekici olay ise İngiliz basınında paylaşıldı. İtalya Serie A'da forma giyen ilk ve tek Kuzey Koreli futbolcu Kwang-song Han'ın hikayesi ve Kim-Jong-un ile ilişkisi...

1998'de Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da doğan Kwang-song Han, ailesinin desteğiyle küçük yaşta Barcelona futbol okulunda eğitim aldı. Futbol kariyerine ise şehrinin takımı Chobyong SC'de başladı. 2015'te düzenlenen U17 Dünya Kupası'nda Kuzey Kore formasıyla gösterdiği performans dikkatleri çeker ve Kwang-song Han, İtalya'da bir akademiye katılır, oradan da profesyonel olacağı Cagliari'ye transfer olur. Kwang-song Han'ın mevkisi ise forvet.

Canlı yayına dakikalar kala program iptal edilir

Cagliari'den kiralık olarak gittiği Perugia'da sergilediği başarılı futbol sonrası halkın da ilgisini çekmeye başlayan Han, bir TV programına katılmak için otelde beklerken canlı yayına dakikalar kala program iptal edilir.

O günü Perugia başkanı şöyle anlatıyor; "Yayına çok az kalmıştı. Kuzey Kore'den aradığını söyleyen oldukça sert bir ses, bana Han'ı yayına çıkarmayacağımı emrediyordu. Telefon İtalya hükümetinden gelmişti. Onlara da Kuzey Kore'den direktif edilmiş. Telefondaki yetkili, Kuzey Koreli futbolcuların televizyona çıkmalarının yasak olduğunu, çıkarsa sınır dışı etmek zorunda olduklarını söyledi ve yayın iptal oldu. Han çok korkmuştu."

Kwang-song Han ile Kim Jong-un arasındaki ilişki o günlerde dikkat çekmeye başladı. Kim Jong-un'un Han'ı manevi oğlu olarak gördüğü Kuzey Kore'de bilinen bir şeydi.

Futbolculuk kariyerine de yön vermek istemişti

Manevi baba modelini abartan Kim, Han'ın Avrupa'daki hayatını Kuzey Kore'den yönlendirmeye çalışmış, futbolculuk kariyerine de yön vermek istemişti. Öncesinde pek futbol sevmeyen Kim'in, Han'ın maçları sayesinde Serie A bağımlısı olduğu belirtiliyor.

2019 yazında Cagliari'den Juventus'a 3,5 milyon Euro bonservis karşılığı transfer olan Han ile İngiltere Premier Lig'den Everton, Arsenal ve Liverpool'un da ilgilendiği belirtilmiş ancak İngiliz hükümeti, olası bir transferi engellemişti.

İngiliz basınında çıkan habere göre İngiltere hükümeti, Kwang-song Han'a verilecek paranın dolaylı yoldan Kuzey Kore'ye gideceğini ve Birleşmiş Milletler'in yaptırım listesinde bulunan Kuzey Kore'nin nükleer programını destekleme olarak algılanabileceğini düşündüğü için transferi engelledi.

Juventus'ta yalnızca U23 takımında forma giyen ve bekleneni veremeyen Kwang-song Han, devre arasında 7 milyon Euro karşılığı Katar ekibi Al-Duhail'e transfer oldu. (Spor Arena)



