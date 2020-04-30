Kim Jong-Un hakkında son dakika gelişmesi. Dünya gündeminin coronavirüs ile birlikte bir numaralı gündem maddesi olan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Kuzey Kore liderinin 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucusu olan dedesi Kim Il-sung'un doğum günü kutlamalarına ilk kez katılmaması ve 11 Nisan'dan bu yana halkın önüne çıkmaması spekülasyonlara yol açmış, Kim'in kalp ameliyatı geçirdiği hatta öldüğü söylentileri çıkmıştı. Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yeon-chul, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un öldüğü veya hasta olduğuna ilişkin haberler için yeni tip corona virüs (covid-19) salgınına atıfta bulunarak "enfodemi" benzetmesi yaptı.

Yonhap ajansının haberine göre, Kim, parlamento dış ilişkiler komitesi toplantısında yaptığı konuşmada, Kim hakkındaki "asılsız haberlere" ilişkin "Bu bir enfodemi olarak görülebilir. Kendimizden emin biçimde, sıra dışı herhangi bir işaretin olmadığını söylememizi mümkün kılan istihbarat kapasitesine sahibiz." diye konuştu.

Kim Jong-un öldü mü, ortaya çıktı mı?

Güney Kore Birleşme Bakanı, Kim'in halkın önüne çıkmamasının ya da önemli etkinliklere katılmamasının nedeninin Covid-19 endişesi olabileceğini de dile getirdi. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in üst düzey dış politika danışmanı Moon Chung-in de CNN'e yaptığı açıklamada, "Hükümetimizin pozisyonu sabit. Kim Jong-un hayatta ve iyi. 13 Nisan'dan bu yana Wonsan bölgesinde kalıyor. Şimdiye kadar herhangi bir şüpheli hareket tespit edilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı. Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in öldüğünü duyurmuş, bu haber ise herhangi bir yetkili tarafından doğrulanmamıştı.

Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması, sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında iddialara ilişkin, "Bu konuda bir fikrim var ama size şu an söyleyemem. Onun iyi olmasını diliyorum. Kim, cumartesi günü bir açıklama yapmadı, belli ki yapamadı. Çok da uzak olmayan bir gelecekte, Kim'den bir haber alabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kimdir, kaç yaşında?

Kuzey Kore lideri hakkında neredeyse bir haftadır çeşitli spekülasyonlar yapılıyordu. Peki son durum nedir? Kim Jong Un hakkında merak edilenler...

Kim Jong-un 8 Ocak 1983 veya 1984 doğumlu 2011’den bu yana Kuzey Kore’nin Yüce Lideri ve 2012’den beri Kore İşçi Partisi Başkanı olan bir Kuzey Koreli siyasetçidir. Kim, Ko Yong-hui (1952–2004) ve 1994’ten 2011’e ülkenin ikinci lideri olan Kim Jong-il’in (1941–2011) ikinci çocuğudur. 1948’den 1994’e kadar Kuzey Kore’nin kurucusu ve ilk lideri olan Kim İl-sung’un torunudur. Kim, ülkenin kuruluşundan sonra dünyaya gelen ilk Kuzey Kore lideri ve aynı zamanda dünyadaki en genç ikinci hükûmet başkanıdır.

Son dakika Kim Jong-un gelişmesi

Kim'in, önce 12 Nisan'da kalp ameliyatı olurken öldüğü iddia edilmişti.Ardından Japonya basını Kuzey Kore liderinin bitkisel hayatta olduğunu yazmıştı.

Şimdi de Kim Jong-un'un cansız bedenini cam bir tabutun içerisinde gösteren fotoğraf, tüm dünyada infial yarattı. Kuzey Kore lideri hakkında devam eden sayısız söylentinin ortasına düşen bu fotoğraf, viral oldu ve sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Kim'in babasının cenaze töreninden ve 2011 yılına ait olduğu düşünülen ve photoshop ile yapıldığı iddia edilen görüntü, Kim'in başını bir yastık üzerinde olduğu ve kırmızı bir battaniyenin altında olduğunu gösteriyor.

ABD ve Çin, Kuzey Kore liderinin geçirdiği kalp ameliyatını takiben bitkisel hayatta, ağır hasta hatta ölü olduğu iddialarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını bulmaya çalışıyor.

Dün Kuzey Kore basını, Kim tarafından yazıldığı iddia edilen ve bir tatil beldesi inşaatı üzerine kaleme aldığı söylenen bir mektubu yayınladı ve Güney Afrika devlet başkanı Cyril Ramaphosa'ya bir mesaj gönderdiğini iddia ederek hayatta olduğunu göstermek için uğraştı.

Ancak Kim'in yeni görüntülerinin yayınlanmamış olması, spekülasyon çılgınlığını körükledi. Yine de Kuzey Kore liderini bir cam tabutun içerisinde gösteren ve internette paylaşılan fotoğrafın sahte olduğuna inanılıyor.



