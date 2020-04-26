Kim Jong-un Corona virüs nedeniyle Pyongyang’dan ayrıldı

Kuzey Kore lideri başkent Pyongyang’dan özel bir trene bindi ve geçen hafta Wonsan’a gitti.

Kim Jong-un, yakınları ve bazı personeller hastalandıktan sonra bir villada kalmak için ülkenin doğu kıyısındaki sahil beldesine gitmeye karar vermişti.

Kuzey Kore liderinin yakınları, yoğun nüfuslu şehirde yayılan Corona virüs nedeniyle Kim’in Pyongyang’dan kaçmasını önermişti.

Kuzey Koreli liderin sağlığıyla ilgili haberler ortaya çıkmıştı ancak Kim Jong-un’un şu anda hayatta olup olmadığı henüz bilinmiyor.