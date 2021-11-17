Kiloları için başlamıştı Dünya şampiyonu oldu

Küçükken obez olduğunu ve zayıflamak için başladığı spor serüvenine fitness ile devam ettiğini anlatan Abdulsamet Çevik, "Çocukken biraz kiloluydum. Arkadaşlarımın bu nedenle alay etmesi beni kamçıladı ve vücudumu güzelleştirmkek için başladığım sporda dünya şampiyonu oldum" dedi.

Şanlıurfa’da yaşayan Abdulsamet Çevik, İspanya'da düzenlenen Fitness Dünya Şampiyonası’nda birinci oldu. Harran Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 2’nci sınıf öğrencisi olan Çevik, kilolarından kurtulmak için 15 yaşında fitnesse başladığını belirterek, "Kilolarımdan kurtulmak ve vücudumu güzelleştirmek için spora başlamıştım. Zaman geçtikçe bu işi profesyonel olarak yapmaya başladım. İspanya'daki şampiyonaya da 6 ay hazırlık yaparak katıldım. İspanya’da düzenlenen yarışmada dünya şampiyonu oldum. Maddi imkansızlıklar içerisinde kısıtlı beslenmeye rağmen şampiyon olmak beni çok mutlu etti" dedi.

"ÜLKEMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETTİM"

Başarısını disiplinli çalışma ve diyete borçlu olduğunu anlatan Abdulsamet Çevik, “İspanya’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’ndan da ülkemi en iyi şekilde temsil edip, altın madalya ile döndüm” diye konuştu.

Çevik, başarısını sürdürebilmek için destek beklediğini de sözlerine ekledi.