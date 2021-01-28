Kilo vermek için tedavi yöntemleri

Eğer aşırı kilolarınız var ve diyetle egzersizle bir türlü veremiyor, bu nedenle hayatınıza sağlıklı bir şekilde devam edemiyorsanız obezite cerrahisine başvurabilirsiniz. 45 kilo fazlanız var ve beraberinde aşırı kiloya bağlı birçok rahatsızlık yaşıyorsanız siz de obezite risk grubuna dahilsiniz demektir.

Cerrahi yöntemlerle obezite tedavisi

Obezite cerrahisi ile midenin hacmi küçültülerek daha az yiyecekle doyulması sağlanabilir, midenin emilimi azaltılabilir ve açlık hissini azaltmak için hormonları harekete geçiren ghrelin kısmı alınabilir. Örneğin tüp mide ameliyatı ile mide %80 oranında küçültülerek kısıtlanır. Midenin yaklaşık üçte ikisi çıkarıldığı için kişinin her öğünde tükettiği gıda miktarı azaltılır. Buna ek olarak midenin fundus denilen üst bölgesindeki ghrelin hormon seviyeleri kontrol edilerek açlık hissinin de azalması sağlanır.

Obezite cerrahisi genel anestezi uygulanarak gerçekleştirildiği için hasta ameliyat süresince uyku halinde olur ve hiçbir şekilde ağrı ya da sızı hissetmez. Kapalı teknik ile ameliyat ortalama 30-45 dakika içinde tamamlanır. Obezite cerrahisinde hastanın ameliyat sonrası kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır. Obezite cerrahisinin yanı sıra hasta yaşam ve beslenme tarzını yeniden şekillendirmeli, diyetisyen kontrolünde beslenmesini sürdürmeli ve mutlaka düzenli bir şekilde hafif egzersizler yapmalıdır. Obezite cerrahisinin ardından ortalama %50 kilo kaybı sağlanır. Şeker hastalığı, tansiyon ve uyku apnesi gibi sağlık sorunlarında ise %70 oranında iyileşme görülür.

Cerrahi olmayan obezite tedavileri: Mide balonu ve mide botoksu

Mide balonu ve mide botoksu obezite tedavisinde uygulanan cerrahi olmayan yöntemler arasında yer almaktadır.

Mide balonu yeme alışkanlığını değiştirmek, mekanik olarak doygunluk hissi vermek amacıyla uygulanır. Özellikle ameliyatı riskli olan obezite hastalarında, ameliyat çekincesi olan kişilerde, hızlı kilo kaybı gerektiren acil durumlarda, geçici şişmanlık tedavisi gerektiren durumlardaki kişiler için uygun bir obezite tedavi yöntemidir. Endoskopik olarak uygulanır ve ortalama 15 dakika sürer. İşlem sonrasında hastalar birkaç saat sonra evine gidebilmektedir.

Mide botoksu, endoskopik yöntemle midenin belirli bölgelerine botulinum toksininin enjekte edildiği bir yöntemdir. Bu işlemle birlikte mide kaslarının kasılması sınırlandırılır ve midenin boşalma süresi geciktirilir. Böylelikle hastada iştah kaybı oluşur. Mide botoksu vücut kitle indeksi 35'in altı olan kişilere yapılabilir. İşlem yaklaşık 20 dakika sürer ve operasyon sonrası hasta evine gidebilir. Mide botoksu uygulamasıyla yaklaşık 6 ila 8 ay arasında ideal kiloya ulaşılması sağlanır.

Cerrahi veya cerrahi olmayan yöntemler ile obezite tedavisi hakkında daha fazla bilgi almak için alanında uzman bir doktora başvurabilirsiniz.



