Kilo verme sonrası sarkma problemleri yüzümüzde de görülüyor

Kilo verme sürecinde özellikle yüzün orta bölgesi olarak kabul edilen bir bölgede deformasyon meydana gelebilir. Bu deformasyonlar deri, yağ dokusu ve kemik yapısını olumsuz etkileyebilir. Tüm bu olumsuz etkilerden dolayı kişi gerçek yaşından daha yaşlı ve yorgun görünebilir.

Kilo verme sonrası uygulanabilecek en etkili yöntem; Trinity lift

Klasik yöntemden farklı olarak yaşlanmaya ve yorgunluğu gidermeye uygun olan Trinity lifting yöntemi, yüz deformasyonunu ortadan kaldırarak kişilerin daha genç ve güzel görünmesini sağlayabilir. Bu yöntem genellikle genç ve orta yaşlı hastalar için uygundur.

Trinity lift yönteminde endoskopi kullanılır. Ameliyat genel anestezi altında yapılır ve yaklaşık 2 saat sürer. Adından da anlaşılacağı gibi, üç noktalı bir kaldırma sağlar, cildi sıkılaştırır ve genç bir ışıltı ile parlar. İyileşme süresi kişiden kişiye değişmekle birlikte 7-10 gündür. İşlemin etkisi 5 ila 10 yıl daha geçerli olur. Uygulanacak işlemin ayrıca planlanması ve başarılı bir sonuç alınması için alanında uzman bir plastik cerrah tarafından yapılması gereken bir işlem olduğunu unutmayınız.

Trinity lift haricinde bölgesel olarak tercih edilebilecek uygulamalarda mevcuttur. Bölgesel olarak tercih edilen uygulamalar; botok, dolgu ve Bella Eyes yöntemidir. Bu yöntemleri inceleyecek olursak;

Dolgu işlemi: Dolgu işleminde kullanılan malzemeler dokunun hacmini artırmaya yöneliktir. Bu maddeler deriye enjekte edilebilen ilaçlardır. En yaygın olanları hyaluronik asit ve kollajendir. Bu iki madde farklı dolgu maddeleridir. Aynı şekilde yağ transferi de dolgu maddesi olarak kullanılabilir. Bu maddelerin azalmasıyla cildimiz gençlik canlılığını kaybeder, çöker, ince çizgiler ve kırışıklıklar ortaya çıkar. Kilo alma veya verme sürecinde bu aktif maddelerin azalması yüz çökmesine neden olabilir. Bu durumlarda dolgu yöntemi uygulanabilir. Genel olarak bakıldığında dolgu işleminin uygulandığı alanlar şu şekildedir: dudak dolgunlaştırma, burun dolgusu, jawline, yanak dolgusu, elmacık kemiği dolgusudur.

Botoks işlemi: Bu yöntemde ise uygulama istenen sonucu elde etmek için enjekte edilen kastaki sinir sinyallerini bloke eder. Botoks enjeksiyonundan sonra sinir sinyallerinin kesilmesi nedeniyle etkilenen kaslar geçici olarak felç olur veya donar. Bu sayede yüz bölgesindeki bazı kırışıklıklar yumuşatılabilir, azaltılabilir veya yok edilebilir. Botoks işleminin etkisi kişiden kişiye değişmekle birlikte 3 ila 6 ay arasında kullanılabilir. Birçok bölgeye uygulanabilecek işleminin en sık tercih edilen bölgelerini şu şekilde sıralayabiliriz; alın bölgesi, ağız çevresi ve kazayağı çizgisi.

Bella Eyes işlemi: Bu işlem sonucunda ise kaşlar sarkık ve gözler eskisinden daha çekik görünür. Bu işlem; göz kenarlarından, kaz ayaklarından ve göz kapaklarından düşmeye başlayan kişiler tarafından tercih edilmektedir. Uygulama sayesinde kişi bu sorunlardan kurtularak istediği enerjik ve genç görünüme kavuşabilir. Bu işlemleri yaptırmaya karar verdiğinizde mutlaka alanında uzman bir doktora danışmalısınız. Bu süreç tüm yüzü etkilediği için sadece gözler değil yüzün tamamı değerlendirilmelidir. Uzmanınız yüz hatlarınıza göre programı uygulayacaktır.