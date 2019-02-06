Kilo veremiyorsanız, sebebi bağırsak florası olabilir

Bağırsaklar sindirim emilim gibi görevlerin dışında toksinlere karşı vücudumuzda bariyer görevi de görürler. Ancak floranın bozulması, probiyotiklerin azalması, patojen bakterilerin artması, çevresel faktörler , stres ve kötü beslenme gibi durumlarla birlikte bağırsak geçirgenliği artar. Bağırsaklardaki sıkı bağlantılar (tight junction) açılır. Bağırsaklarda geçirgenliğin artması probiyotiklerin azalması , besinlerin yeteri kadar sindirilememesine ,sindirilmemiş besin artıkların kana geçmesine sebep olur .

Bu durumda vücudumuzun bağışıklık sistemi uyarılır ve vücut kendi dokularına saldırmaya başlar. Ve bazı otoiummun hastalıkların(haşimato tirioditi gibi) gelişmesine sebep olabilir.

- kilo artışı kilo vermede zorlanma

-vücutta toksin yükünün artması (detoks mekanizmalarının aksaması)

- besinlerin sindiriminde ve emiliminde bozukluklar

-kronik yorgunluk

-besinlere karşı intolerans (gluten kazein vb)

- inflamatuvar hastalıklar (romatoid artrit vb)

-depresyon/dikkat eksikliği de görülür.

Zararlı (patojen) bakterilerin/mantarların artması sürekli yeme ve şekeri isteğini artırabilir!

Candida normalde de vücutta bulunur ancak bazı durumlarda floranın bozulması birlikte fırsatçı pataojen olarak artışa geçebilir. Örneğin kronik kabızlık sürekli şişkinlik ödem tekrarlayan vajinal mantar aşırı tatlı isteği gibi sorunlar yaşıyorsanız candida artışı olmuş olabilir. Candida artışı var ise yapılacak doğru beslenme uygulamaları ve takviyeler hem kilo verişinizi hızlandırır hem de kabızlık ödem yorgunluk gibi sorunlarınızın çözülmesine yardımcı olur.

Kandida şekerle beslendiği için ilk iş unlu ve şekerli gıdaları hayatınızdan çıkarmak olmalı

Mutlaka probiyotik/fermente besinleri beslenmenize eklemelisiniz (ev yapımı yoğurt kefir turşu sirke gibi)

Hindistan cevizi yağı candidanın azaltılmasında oldukça etkilidir. Hergün 1 -2 tk hindistancevizi yağı içilebilir yemeklere eklenebilir.

Kemik suları geçirgen bağırsağınızı(leaky gut) onarıp kilo vermenize yardımcı olabilir!

Kronik kabızlık ishal uzun süreli antibiyotik kullanımı gibi sebepler bağırsak geçirgenliğinin artmasına sebep olabilir. Eğer bağırsak geçirgenliğiniz varsa besinler yeteri kadar sindirilemez buna bağlı vitamin mineral ve diğer besin öğelerinde eksiklik görülebilir. Hasar görmüş bağırsak dokusunu onarmak için iyi bir kolajen kaynağı olan kemik suları tercih edilebilir. Bağırsak geçirgenliğiniz olup olmadığı bazı özel bağırsak flora testleri ile öğrenebilirsiniz.

Artan toksin yükünü azaltmak ve karaciğer detoksuna yardımcı olmak kilo verişinizi hızlandırır!!

Geçirgen bağırsağı düzeltmek bağırsktan vücuda toksin geçişini engeller. Ve karaciğer detoksuna destek olur. Ayrıca karaciğere detoks esnasında yardımcı olmak için glutatyonu arttıran bazı besinleri diyete eklemek gerekir. Glutatyon karaciğerin detoks yaparken en çok kullandığı antioksidandır. Glutatyonu artırmak için sistein içeriği yüksek besinleri tercih etmek en kolay ve en ucuz detoks yöntemidir. Evde hazırlayacağınız peynir altı suları sisteinin en iyi kaynaklarındandır. Ayrıca sarımsak ,brokoli ve kuşkonmaz tüketimi de glutatyonu artırır.



