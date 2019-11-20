Bazı insanlar farklı sebeplerden dolayı kilo almayı arzu eder. Doğuştan gelen fonksiyonel bir zayıflık ya da belli bir kas kütlesi kazanmak adına kilo alımı için araştırma yapılır. Burada önemli olan sağlıklı ve dengeli şekilde kilo almaktır. Diyet ve beslenme programına eklenecek belli başlı bazı yiyecekler, sağlıklı kilo almak için ideal dengeyi oluşturur. Bu koşullar ele alınırsa doğru kilo sınırına ulaşıldığında, daha ileri giderek istenmeyen noktalara gelmekten uzak durulur. İşte sağlıklı beslenme ile kas kütlenizi artıracak yiyecekler.

Pirinç

Düşük bir maliyeti olan pirinç yüksek bir karbonhidrat miktarına sahiptir. Kilo almanıza yardımcı olacak en önemli besin kaynakları arasında gelir. Az yağa sahiptir ve karbondioksit konsantrasyonu fazladır. Özellikle iştahınız pek yoksa ve kolayca doyuyorsanız, pilav en önemli yiyecekler arasında yer almaktadır. Yanında tüketeceğiniz protein kaynaklı yiyeceklerle beraber kas kütlenizi istediğiniz oranda arttırabilirsiniz. Fakat arsenik ve fitik asit içerikleri nedeniyle pirinci dengeli tüketmeye özen göstermelisiniz. Çünkü bu etmenler demir ve çinko emilimini minimum noktaya çekmektedir.

Kırmızı Et

Kas kütlesini arttırmak ve sağlıklı şekilde kilo almak için en önemli besin kaynakları arasında kırmızı et gelir. Protein sentezini uyarmak ve yeni kas dokusu oluşturma noktasında, kırmızı et önemli bir amino asit kaynağıdır. Ayrıca kreatin içerdiği için yüksek bir kas kütlesi oluşturma imkanı tanımaktadır. Eğer siz de kilo almak istiyorum diyorsanız yağsız yerine yağlı kırmızı etlere yönelmeniz önerilir.

Süt

Çok eski dönemlerden günümüze kadar süt, en önemli kilo aldırıcı ve kas kütlesi arttırıcı besinler arasında yer alır. Özellikle Karbonhidrat ve yağ ile protein destekli bir besin kaynağıdır. Çeşitli vitamin ve mineraller barındırmanın yanı sıra kalsiyum kaynağı olarak da öne çıkıyor. Özellikle yoğun egzersiz ve antrenman yapan kişiler için, süt tüketiminin daha yüksek kas kütlesi yarattığı biliniyor. Egzersizden önce ya da yemek ile beraber tüketilebilir.

​​Patates ile nişasta

Uygun maliyetleri sayesinde kilo almak için en ideal besin kaynakları arasında patates ve nişasta gelir. Yulaf, Kinoa, mısır, Patates, karabuğday, kabak ve baklagiller gibi yiyecekler etkin kilo kaynağıdır. Ayrıca bu yiyecekler ekstra kalori kazanma imkanı sağlamaktadır. Özellikle yoğun spor yapan kişiler için önemli bir yakıt kaynağını oluşturur.

Somon ile farklı yağlı balıklar

Protein kaynaklı olan somon ve yağlı balıklar, kilo almak için en ideal besin kaynakları arasındadır. Özellikle sağlıklı yağ içeriğine sahiptirler. Sağlık açısından da önemli katkılar oluşturan bu besin kaynakları, arzu ettiğiniz gibi kilo almanıza olanak tanımaktadır. Aynı zamanda kas kütlesi inşa edilmesi noktasında önemli yapı taşları arasında bulunuyor.

Kurutulmuş meyve çeşitleri

Yüksek kaloriye sahip olan kurutulmuş meyveler, aynı zamanda antioksidan bir ayrıcalık tanımaktadır. Çeşitli mikro besinler üzerinden sağlıklı bir vücut yapısına sahip olma imkanı tanır. Sağlıklı şekilde kilo almak için olanak tanıyan kurutulmuş meyve çeşitleri, kilo aldırıcı besinler arasında bulunuyor. Gün içerisinde farklı zamanlarda değişik kurutulmuş meyveleri dengeli biçimde tüketebilirsiniz.

Yumurta ve yoğurt

Kas yapıcı ve kilo aldırıcı en sağlıklı yiyecekler arasında yumurta gelir. Yüksek kalitede proteine ve sağlıklı yağ kaynağına sahiptir. Aynı zamanda protein, karbonhidrat ve yağ besin içeriğine sahip olarak tam yağlı yoğurt tüketimi de önemlidir.

Sağlıklı kilo alma

Bütün bu kaynakları sağlıklı şekilde tüketebilir ve kilo aldırıcı tarifler üzerinden de bir program hazırlayabilirsiniz. Bu konuda kilo almak isteyenler için önemli olan besin kaynaklarını dengeli ve yeterli şekilde tüketmektir. Böylece kilo almak ve kas kütlesi arttırmak ile beraber protein, karbonhidrat ve sağlıklı yağ kazancı elde edilir.