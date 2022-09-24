Kilikya Ultra Maratonu Fuarı başladı

Fuarın ilk günü, yarış kiti dağıtımı ile başladı ve Kızkalesi manzarası eşliğinde, Loca The Band’in verdiği mini konserle sürdü. Hem sporcuların hem de bölge halkının katıldığı fuar DJ performansı ile sona erdi. Fuar alanında düzenlenen konser ve DJ performansı, yerli ve yabancı turistlere eğlenceli saatler yaşattı. Maraton fuarında düzenlenen konseri izlemeye gelen Ayşe Kaya, “Konser çok güzel. Konser olduğunu biliyordum, sayfadan takip ediyordum, ama bu kadar saat durmam tesadüf oldu. Güzel bir konser, çok eğleniyoruz” diye konuştu.

Kızkalesi’nde işletmeci olduğunu söyleyen Eltaf Önürdeş Doğusan ise bu tür etkinliklerin yerli ve yabancı misafirler için önemli olduğuna değinerek, “Gerçekten çok güzel bir etkinlik. Uzun zamandır izlediğimiz en güzel konserlerden bir tanesi. Bu tarz etkinlikler turizm açısından çok önemli. İnsanlar buranın kumsalına geliyorlar, ama buradaki etkinlikler de biz işletmeciler olarak çok önemli oluyor” dedi.

25 Eylül’de 5 farklı kategoride gerçekleşecek maratonda tarih, doğa ve spor bir araya gelecek, yerli ve yabancı katılımcılar Mersin’in doğal güzellikleri arasında tarihe koşacak. 500 sporcunun kayıt yaptırdığı maratonda 7 kilometre Korykos parkuru, 15 kilometre Elaiussa Sebaste parkuru, 33 kilometre Kızkalesi parkuru, 33 kilometre Kızkalesi parkuru takım ve 54 kilometre Kilikya Ultra Maratonu parkurları koşulacak.

Kilikya Ultra Maratonu’na hazır olduğunu söyleyen ve yarış çipini alan Özbekistanlı Shokirjon Faizulloev, “Parkuru 54 kilometre olarak seçtim. Parkurları sosyal medyadan inceledim. Son paylaşımda gördüğüm kadarıyla çok eğlenceli olacak bence. Gençlerin spora çekilmesi, arkadaşların birbirine daha yakın olması için önemli bir maraton. Turizm açısından da Mersin’i herkes tanımış olur” şeklinde konuştu.

İHA