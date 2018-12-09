Kılıçaslan Yıldızspor-Erenköyspor: 7-1

Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 9. Grup'ta oynanan 4. hafta maçında Kılıçaslan Yıldızspor, grupta son sırada yer alan rakibi Erenköyspor'u 7-1 mağlup ederek puanını 9'a çıkardı.

09 Aralık 2018, Pazar 11:07
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Kılıçaslan Yıldızspor-Erenköyspor: 7-1

Stat: Argıncık 1 nolu

Hakemler: Birtan Ekren xx, Bekir Kahraman xx, İzzet Samur xx

Saha Komiseri: Hamit Şen

Kılıçaslan Yıldızspor: Havva Yılmaz xx, Cansu Ilık xx, Fatma Şenses xxxx, Yasemin Karakaya xxx, Hamiyet Çiçekli xx, Nadide Özdemir xx, Dilan Özbey xx, Kevser Demir xx, Emine Topçu xx, Rümeysa Yiter xx, Melike Tokgöz xx

Erenköyspor: Melike Çalışkan x, Raziye Yeşilyurt x, Buse Altıparmak x, Aleyna Bozdağ x, Ceren Akral x, Kübra Maraşlı x, İremnur Karakoçx, Fatma Ayhan x, Hatun Alkan x, Nialy Demir x, Canan Buğday x

Goller: Dk. 12 Yasemin Karakaya, Dk. 25 Emine Topçu, Dk,26,45,65,80 Fatma Şenses, Dk. 90+1 Melike Tokgöz (Kılıçaslan Yıldız) Dk. 15 Canan Buğday (Erenköy)

İHA

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