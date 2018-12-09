Kılıçaslan Yıldızspor-Erenköyspor: 7-1

Stat: Argıncık 1 nolu
Hakemler: Birtan Ekren xx, Bekir Kahraman xx, İzzet Samur xx
Saha Komiseri: Hamit Şen
Kılıçaslan Yıldızspor: Havva Yılmaz xx, Cansu Ilık xx, Fatma Şenses xxxx, Yasemin Karakaya xxx, Hamiyet Çiçekli xx, Nadide Özdemir xx, Dilan Özbey xx, Kevser Demir xx, Emine Topçu xx, Rümeysa Yiter xx, Melike Tokgöz xx
Erenköyspor: Melike Çalışkan x, Raziye Yeşilyurt x, Buse Altıparmak x, Aleyna Bozdağ x, Ceren Akral x, Kübra Maraşlı x, İremnur Karakoçx, Fatma Ayhan x, Hatun Alkan x, Nialy Demir x, Canan Buğday x
Goller: Dk. 12 Yasemin Karakaya, Dk. 25 Emine Topçu, Dk,26,45,65,80 Fatma Şenses, Dk. 90+1 Melike Tokgöz (Kılıçaslan Yıldız) Dk. 15 Canan Buğday (Erenköy)
İHA