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Kiev Basket-Pınar Karşıyaka maç sonucu: 71-89

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında konuk olduğu Ukrayna temsilcisi Kiev Basket’i 89-71 yendi.

04 Mart 2020, Çarşamba 23:17 Son Güncelleme:
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Kiev Basket-Pınar Karşıyaka maç sonucu: 71-89

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Ukrayna temsilcisi Kiev Basket’e konuk oldu.

Kiev Spor Sarayı’nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi takım 21-20 önde bitirdi. İkinci periyotta hücumda etkili performans sergileyen Pınar Karşıyaka, devre arasına 48-40 üstün gitti.

Skor üstünlüğünü koruduğu üçüncü çeyreği 67-60 önde tamamlayan Pınar Karşıyaka, son periyotta farkı açarak mücadeleden 18 sayı farkla 89-71 galip ayrıldı ve rövanş için avantaj yakaladı.

Müsabakanın rövanşı, 11 Mart Çarşamba günü İzmir’de oynanacak. Çeyrek finali geçecek ekip, Almanya’nın medi Bayreuth ile Romanya’nın U-BT Cluj Napoca ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

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