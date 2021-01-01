Kieran Gibbs kimdir? Kieran Gibbs kaç yaşında, nereli?

Transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük, West Bromwich forması giyen tecrübeli sol bek Kieran Gibbs’e talip oldu. İki kulüp yöneticilerinin Kieran Gibbs’in transferini bir an önce sonuçlandırmak için kısa sürede oyuncu ve kulübüyle temasa geçecekleri öğrenildi. Bu son dakika gelişmesinin ardından Gibbs'in kariyeri futbolseverler tarafından merak konusu oldu.

Kieran Gibbs kimdir?

Kieran Gibbs, 26 Eylül 1989 yılında İngiltere'nin Başkenti Londra'da dünyaya geldi. Futbol hayatına Milton Keynes Dons'ta başlayan Gibbs, 2004 yılında Arsenal altyapısına katıldı. 2007 yılında Arsene Wenger tarafından A takım kadrosuna dahil olan İngiliz oyuncu, 2008 yılında tecrübe kazanması için Norwinch'e kiralandı. Hazır bir şekilde Arsenal'e geri dönen Gibbs, ilerleyen süreçte takımın bankoları arasında kendisine yer buldu.

Geçirdiği 9 yılın ardından ayrılık kararı alan 31 yaşındaki futbolcu, 2017/2018 sezonunun başında 7.5 milyon euro bonservis bedeliyle West Bromwich'in yolunu tuttu. Takımın değişilmez isimlerinden olan Gibbs'in sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek. West Bromwich forması giyen tecrübeli oyuncuya sezon başında Galatasaray da talip olmuş ancak yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçmişti.

Profesyonel kariyerinde 322 maça çıkan Gibbs, rakip kaleye 11 gol bıraktı, 14 asist yaptı. İngiltere A Milli Takım formasını 8 kez giyen başarılı futbolcunun güncel piyasa değeri 3.2 milyon euro.