Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- DÜNYACA ünlü sporcuların katılacağı FFC Championship'in organizasyonunu üstlendiği FFC 3 Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde yapıldı. Şampiyonaya katılan 7 ülkeden 30 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Alanya'nın ünlü mekanlarından olan Illusion Event Hall'un 1000 metrekarelik alanında kurulan özel ringde düzenlenen şampiyona saat 19.00'da başladı. 7 ülkeden 30 sporcu şampiyonadan bir gün önce tartıya çıkarak eşleştikten sonra sırasıyla ringe çıktı. Toplam 3 rauntluk periyotlarla karşılaşan kickboksçular rakibini alt etmek için ter döktü.

Yaklaşık 5 saat süren şampiyonanın sonuçları ise şöyle:

40 kilogramda Hollandalı Geraldo Holzken ile Şamil Bekirov maçını Holzken kazandı. 75 kilogramda Rus Zulfigar Gajıev ile İranlı Meysam Varmazyar maçını Gajıev kazandı. 68 kilogram müsabakalarında karşılaşan Hollandalı Anis Karkach ile Fatih Aydın maçını Karkach kazandı. 95 kilogramda Hollandalı Fabio Castello Kwasi ile Doğukan Güzelkabaağaç maçını Karkach kazandı. 75 kilogramda karşılaşan Hollandalı Qodrat Nasr ile Sercan Çelik maçını Nasr kazandı. 65 kilogramda Hollandalı Nikita Kosterman ile Begüm Karlı maçını Kosterman kazandı. 85 kilogramdaki Sırbistanlı Bojan Gajıc ile Mahsum Teker maçını Teker kazandı. 63 kilogramda Hollandalı Vladyslav Melnyk ile Ruhan Şimşek maçını Şimşek kazandı. 60 kilogramda Sırp Marina Spasıc ile Nagihan Kalyoncu maçını Kalyoncu kazandı. 95 kilogramdaki Brezilyalı Fernando Almeida ile Mehmet Özer maçını Almeida kazandı. 75 kilogramda Hollandalı Chico Fernando Kwasi ile Mükremin Güler maçını Kwasi kazandı. 65 kilogramda Hollandalı Nick Gruiters ile Mehmet Zeki Kaya maçını Gruiters kazandı. 60 kilogramdaki Hollandalı Cwainy Romano Sebregts ile Soner Şen maçını Şen kazandı. 70 kilogramdaki Rus Saifullakh Khambakhadov ile Ukraynalı Arthur Zakirko maçını Saifullakh Khambakhadov kazandı. 65 kilogramda Hollandalı Naoufal Akkouh ile Enes Koz maçını Koz kazandı.

Şampiyona sonunda kazanan sporculara Fighting Fit Club kurucusu Cevat Alibeyoğulları tarafından ödülleri verildi. İlki Alanya'da yapılan şampiyonanın Türkiye'nin farklı şehirlerinde de devam edeceği duyuruldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Şampiyonadan genel görüntü

- Dövüşlerden görüntüler



(FOTOĞRAFLI)