Kick boksta 5 madalya

Macaristan’da düzenlenen Dünya Kick Boks Kupası’nda Türk sporcular, 5 madalya kazandı.

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte’deki organizasyonda milli sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

Altın madalya:

50 kilo kick light: Duygu Turan

48 kilo full contact: Hayriye Türksoy

Gümüş madalya:

84 kilo light contact: Heybet Tenlik

Bronz madalya:

86 kilo low kick: Yılmaz Seçkin

94 kilo light contact: Taner Tan