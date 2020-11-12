İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'e Mesut Özil'in kadro dışı kalması sonrası tepkiler sürüyor. Son olarak İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi, Mesut'a karşı yapılan çifte standart ve ayrımcılık konusunda Arsenal'e bir mektup ile tepki gösterdi. Ayrıca Almanya'nın Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamış oyuncusuna yönelik tavrı da eleştirildi.

Birleşik Krallık'taki Kıbrıslı Türkleri temsil eden İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi'nin başkanı Ertuğrul Mehmet, İngiliz kulübünün Mesut Özil'e adaletsizliğe karşı duran diğer yabancı oyunculardan farklı davrandığını ifade etti.

Arsenal, Mesut Özil'in Uygur Türkleri adına Çin hükümetine gösterdiği tepkiye olumsuz anlamda kayıtsız kalmazken Hector Bellerin'in İngiltere seçimlerinde Boris Johnson aleyhine oldukça sert yorumlarına bir reaksiyon vermedi ve polis şiddetine karşı protestolarda Pierre-Emerick Aubameyang ile Nijeryalı tarafarlarına büyük destek verdi.

Ertuğrul Mehmet; kulübün tavrının, Arsenal taraftarı olan Türklerin kulüp ile ilişkisine zarar verdiğini belirtirken, "Kulübün bu eylemi, Arsenal'in bizlere karşı açıkça ayrımcılık yaptığı duygusunu güçlendirdi" ifadelerini kullandı.