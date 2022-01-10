Khouma Babacar Serie B yolunda

Sassuolo'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Khouma Babacar, Alanyaspor formasıyla çıktığı 17 maçta rakip fileleri altı kez havalandırırken bir de asist yaptı. Senegalli futbolcuyla ilgili İtalyan basını tarafından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Tutto B adlı internet sitesinde yer alan habere göre, devre arasında kadrosuna bir forvet takviyesi yapmak isteyen Bresica'nın 28 yaşındaki golcü oyuncuyu renklerine bağlamak istediğini duyurdu. Serie B ekibinin bu doğrultuda Alanyaspor ile görüşmelere başladığı belirtildi.