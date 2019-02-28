Khimki'den Andrew Harrison takviyesi

Turkish Airlines EuroLeague'deki Rus temsilcilerinden Khimki Moskova, oyun kurucu pozisyonunde Dee Bost ile yollarını ayırdı ve NBA patentli isim Andrew Harrison'ı kadrosuna kattı.

28 Şubat 2019, Perşembe 02:27
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Khimki'den Andrew Harrison takviyesi

Turkish Airlines EuroLeague'de bu hafta yıldızı Alexey Shved'e kavuşmaya hazırlanan Rus ekibi Khimki Moskova, oyun kurucu pozisyonuna bir de önemli takviye yaptı. 

Dee Bost ile yollarını ayıran Khimki, NBA'de daha önce New Orleans Pelicans, Memphis Grizzlies ve Cleveland Cavaliers formaları giyen Andrew Harrison'ı kadrosuna kattı. 

24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Memphis Grizzlies formasıyla 55 maçta 9.5 sayı, 3.2 asist ortalamaları yakalamıştı. 

Andrew'un ikiz kardeşi Aaron Harrison ise ligimizde Galatasaray Doğa Sigorta forması giymekte. 

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