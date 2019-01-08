Khimki'de Anthony Gill, Fenerbahçe maçına hazır
Turkish Airlines EuroLeague'in 17. maç döneminde temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu konuk etmeye hazırlanan Khimki Moskova'da uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Anthony Gill, antrenmanlara dönerken maç için %100 hazır olduğunu belirtti.
Turkish Airlines EuroLeague'in 17. maç döneminde Rus ekibi Khimki Moskova, temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.
Takımın yıldızları Alexey Shved ve Anthony Gill'den uzun süredir yoksun olan Khimki'de Gill, pazartesi günüyle birlikte antrenmanlara geri döndü.
Gill yaptığı açıklamada ise, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Fenerbahçe maçına %100 hazırım. Takım ben ve Shved yokken harika bir iş çıkardı" dedi.