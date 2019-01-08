Turkish Airlines EuroLeague'in 17. maç döneminde Rus ekibi Khimki Moskova, temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Takımın yıldızları Alexey Shved ve Anthony Gill'den uzun süredir yoksun olan Khimki'de Gill, pazartesi günüyle birlikte antrenmanlara geri döndü.

Gill yaptığı açıklamada ise, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Fenerbahçe maçına %100 hazırım. Takım ben ve Shved yokken harika bir iş çıkardı" dedi.