Turkish Airlines EuroLeague'in 21. maç döneminde Khimki Moskova, sahasında Zalgiris Kaunas'ı konuk etti.

Maça iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 19-17 önde tamamladı.

Dengenin korunduğu ikinci çeyreğin ardından ilk yarı da 36-37'lik skorla sona erdi.

Üçüncü çeyrekte etkili olan Zalgiris, son çeyreğe 47-56'lık skorla üstün girdi.

Khimki Moskova, son çeyrekte 27-8 üstünlüğü yakaladı ve rakibini 74-64 mağlup etmeyi başardı.

Khimki 3 maçlık yenilgi serisini sonlandırırken Kurtinaitis yönetiminde de ilk EuroLeague galibiyetini elde etti. Rus ekibi toplamda da 21. maçında, 8. galibiyetini aldı.

Sıkıntılı bir dönem yaşayan Zalgiris ise son 7 maçındaki 6. yenilgisini aldı. Toplamda ise Zalgiris 21. maçında 13. kez mağlup oldu.

Khimki'de Jordan Mickey 20 sayı, 9 ribaunt ile yıldızlaşırken Malcolm Thomas 16, Tony Crocker 14 sayı üretti.

Zalgiris'te Marius Grigonis 15 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Nate Wolters da 10 sayıyla oynadı.