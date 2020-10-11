Khimki - Zalgiris Kaunas maç sonucu: 70-84

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasında Khimki'nin Zalgiris'i konuk edeceği mücadele 9 Ekim Cuma gününden 10 Ekim Cumartesi gününe ertelenmişti. Khimki Moskova, corona virüs nedeniyle 5 oyuncusunu kullanamazken Zalgiris de Joffrey Lauvergne'den faydalanamadı. Aynı zamanda yıldızı Shved'in de sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Khimki, sahasında ağırladığı Zalgiris Kaunas'a 84-70'lik skorla kaybetti.

Zalgiris'te Marius Grigonis 21 sayıyla öne çıkarken Nigel Hayes 15, Arturas Milaknis 14 sayıyla oynadı.

Sadece 7 oyuncunun süre aldığı Khimki'de ise Jonas Jerebko; 23 sayı, 12 ribaunt ile yıldızlaşırken Devin Booker 14, genç oyuncu Vladislav Odinokov da 11 sayıyla maçı tamamladı.

Arena Mytischchi'de oynanan mücadeleyi 627 taraftar salonda takip etti.