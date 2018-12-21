Khimki Moskova - Darüşşafaka Tekfen maç sonucu: 85-84

Turkish Airlines EuroLeague'in 14. maç döneminde temsilcilerimizden Darüşşafaka Tekfen, Rusya deplasmanında Khimki Moskova'ya 85-84 yenildi.

Başkent Moskova’da Mytishchi Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 30-18 önde kapatan Khimki, soyunma odasına da 45-43 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte temposunu artıran Khimki, final periyoduna 69-57 önde girdi.

Çekişmeye sahne olan dördüncü çeyreğin son anları ise oldukça heyecanlı geçti. Khimki, maçın bitimine 2 dakika kala 10 sayılık fark yakaladı: 83-73. Darüşşafaka Tekfen, son anlarda farkı eritse de son 25 saniyeye Khimki, 83-78 üstün girdi. Rus temsilcisi topu oyuna sokmakta zorlandı ve üst üste 3 top kaybı yaptı. Bunu çok iyi değerlendiren Darüşşafaka Tekfen, son 2 dakikadaki 11-0’lık seriyle bitime 13 saniye kala Evans’ın basketiyle öne geçti: 83-84. Bitime 1.1 saniye kala Darüşşafaka Tekfen’de Eric’in faulüyle Khimki’de Mickey serbest atış çizgisine geldi. Mickey, serbest atışlarda hata yapmayınca Khimki sahadan 85-84 galip ayrıldı.

Darüşşafaka Tekfen üst üste 12’nci, toplamda ise 13’üncü yenilgisini yaşadı. Khimki ise ligdeki 5’inci galibiyetini elde etti.

Khimki Moskova'da Dee Bost 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Andrey Zubkov ve Jordan Mickey de 15'er sayıyla oynadılar.

Temsilcimiz Darüşşafaka'da ise Michael Eric ve Ray McCallum 13'er sayıyla en skorer isimler olurlarken Toney Douglas da 12 sayı üretti.