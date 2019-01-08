Khimki - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 84-78

Turkish Airlines EuroLeague'in 17. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, yıldızı Alexey Shved'den yoksun Rus ekibi Khimki Moskova ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Dee Bost ve Charles Jenkins'in basketleriyle maça iyi bir giriş yapan Khimki Moskova, ilk dakika geçilirken 5-2 üstün olan taraftı. Kalinic ve Vesely ile etkili olmayı başaran temsilcimiz, 6:40 kala 5-7 üstünlüğü yakaladı. İlk 5 dakikalık bölüm ise 9-9 geçildi. Temsilcimiz, 2:10 kala Melih Mahmutoğlu'nun sayılarıyla 11-18'lik skoru yakaladı. 20 saniye kala da Bobby Dixon'ın üstünlüğü 11-23'lük üstünlüğü getirdi. İlk çeyrek ise 13-23 sona erdi.

İkinci çeyreğin başında Melih'in üçlüğüyle Fenerbahçe, 13 sayılık farkı yakalasa da 11-0'lık seri yakalayan Khimki, 5:45 kala skoru 24-26'ya getirdi. İlk 5 dakikalık bölüm de 27-28 geçildi. 3:54 kala ise temsilcimiz, skoru 27-33 yaptı. 2:30 kala Dee Bost'un sayısıyla skor 34-35'e geldi. 1:28 kala da Khimki, 36-35 öne geçmeyi başardı. Kalan bölümde Vesely ile etkili olmayı başaran temsilcimiz, ilk yarıyı 38-41 üstün kapattı.

İlk yarıda Melih'ten 10 sayı

Khimki Moskova deplasmanında Fenerbahçe Beko'nun ilk yarıdaki en etkili ismi Melih Mahmutoğlu oldu.

7 dakika süre alan kaptan, 10 sayıyla ilk yarının en skorer ismi oldu.

Üçüncü çeyreğe Jan Vesely'nin sayılarıyla etkili başlayan Fenerbahçe, 6:33 kala skoru 43-49'a getirdi. Sonrasında Crocker ve Markovic ile etkili olan ev sahibi ekip, 2:41 kala 53-51 öne geçti. Khimki, 56-51 ile farkı 5 sayıya kadar çıkarırken çeyrek 57-54 sona erdi.

Son çeyreğe Fenerbahçe Melih Mahmutoğlu ile etkili başlasa da bitime 7:17 kala Khimki Moskova, 63-59'luk skorla üstün taraftı. Vesely ve Melih ile etkili olan temsilcimiz, öne geçerek 3:16 kala 63-66'lık skoru yakaladı. 1:12 kala ise Khimki, 69-66 üstünlüğü yakaladı. 17 saniye kala Khimki, Markovic ile serbest atış çizgisinden 2'de 0 attı ve skor 72-71'ken son 1.4 saniye kala Melli ile faul çizgisine gelen Fenerbahçe, 2'de 1 isabet ile 72-72 skoru yakaladı ve maç uzatmaya gitti.

Normal sürenin bitimine kısa bir süre kala Jan Vesely'nin 5 faulle kenara gelmesi sonrası temsilcimiz, uzatma periyodunda özellikle hücumda büyük sıkıntı yaşadı. Savunmada etkili bir performans sergileyen Khimki, karşılaşmadan da 84-78 galip ayrıldı.

Bu sonuçla temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'deki 12 maçlık galibiyet serisi sona ererken toplamda ise temsilcimiz 17. maçında 2. yenilgisini aldı.

Lig maçları dahil edildiğinde ise Fenerbahçe son 5 maçtaki 3. mağlubiyetini aldı.

Shved'den yoksun Khimki Moskova ise son 4 maçtaki 3., toplamda ise 7. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko'da Melih Mahmutoğlu 18 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Jan Vesely 17, Kostas Sloukas 11 sayıyla oynadı.

Khimki Moskova'da Stefan Markovic 13 sayıyla takımın en skoreri olurken Dee Bost ve Anthony Gill 12'şer sayıyla maçı tamamladılar.