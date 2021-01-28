Khimki - Fenerbahçe Beko canlı
Turkish Airlines Euroleague'de çift maçlı haftada, 2 gün önce Maccabi'yi yenen Fenerbahçe Beko, bu kez Khimki deplasmanına konuk oluyor. Üst üste 8. zaferini almak için sahaya çıkan Kanarya, Euroleague'de çıktığı 22 karşılaşmadan 12 galibiyet ve 10 mağlubiyetle ayrıldı. Kötü bir sezon geçiren Khimki ise oynadığı maçların sadece 2’sini kazanırken, 20’sinde mağlup oldu. Khimki - Fenerbahçe Beko mücadelesinin skor takibi ve önemli detayları fanatik.com.tr'de...
Fenerbahçe Beko, Euroleague'nin 23. haftasında deplasmanda Rusya’nın Khimki ekibiyle karşı karşıya geliyor. THY Euroleague'de sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, son haftalardaki başarılı performansıyla çıkış yakallamıştı. Kötü bir sezon geçiren Khimki ise oynadığı maçların sadece 2’sini kazanırken, 20’sinde mağlup oldu.
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Geçmiş karşılaşmalar
Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek oynadığı 13 EuroLeague maçında dokuz galibiyet elde etti. Temsilcimiz, EuroLeague 2020-21 sezonu yedinci haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleyi 83-71 kazandı. Fenerbahçe Beko’da Jarell Eddie ve Dyshawn Pierre 16 sayı üretti. Khimki cephesinde Jordan Mickey 19, Alexey Shved ise 10 sayı buldu.
2020-21 Fenerbahçe 83-71 Khimki Moskova
2019-20 Khimki Moskova 82-68 Fenerbahçe
2019-20 Fenerbahçe 89-76 Khimki Moskova
2018-19 Khimki Moskova 84-78 Fenerbahçe
2018-19 Fenerbahçe 93-85 Khimki Moskova
2017-18 Khimki Moskova 64 – 73 Fenerbahçe
2017-18 Fenerbahçe 71 – 67 Khimki Moskova
2015-16 Khimki Moskova 68 – 70 Fenerbahçe
2015-16 Fenerbahçe 88 – 83 Khimki Moskova
2012-13 Khimki Moskova 99 – 76 Fenerbahçe
2012-13 Fenerbahce 85 – 82 Khimki Moskova
2012-13 Khimki Moskova 71 – 70 Fenerbahçe
2012-13 Fenerbahçe 92 – 80 Khimki Moskova