Khimki - Fenerbahçe Beko canlı

Fenerbahçe Beko, Euroleague'nin 23. haftasında deplasmanda Rusya’nın Khimki ekibiyle karşı karşıya geliyor. THY Euroleague'de sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, son haftalardaki başarılı performansıyla çıkış yakallamıştı. Kötü bir sezon geçiren Khimki ise oynadığı maçların sadece 2’sini kazanırken, 20’sinde mağlup oldu.

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Geçmiş karşılaşmalar

Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek oynadığı 13 EuroLeague maçında dokuz galibiyet elde etti. Temsilcimiz, EuroLeague 2020-21 sezonu yedinci haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleyi 83-71 kazandı. Fenerbahçe Beko’da Jarell Eddie ve Dyshawn Pierre 16 sayı üretti. Khimki cephesinde Jordan Mickey 19, Alexey Shved ise 10 sayı buldu.

2020-21 Fenerbahçe 83-71 Khimki Moskova

2019-20 Khimki Moskova 82-68 Fenerbahçe

2019-20 Fenerbahçe 89-76 Khimki Moskova

2018-19 Khimki Moskova 84-78 Fenerbahçe

2018-19 Fenerbahçe 93-85 Khimki Moskova

2017-18 Khimki Moskova 64 – 73 Fenerbahçe

2017-18 Fenerbahçe 71 – 67 Khimki Moskova

2015-16 Khimki Moskova 68 – 70 Fenerbahçe

2015-16 Fenerbahçe 88 – 83 Khimki Moskova

2012-13 Khimki Moskova 99 – 76 Fenerbahçe

2012-13 Fenerbahce 85 – 82 Khimki Moskova

2012-13 Khimki Moskova 71 – 70 Fenerbahçe

2012-13 Fenerbahçe 92 – 80 Khimki Moskova