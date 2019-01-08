Khimki - Fenerbahçe Beko (CANLI)

Turkish Airlines EuroLeague’de son 3 yıldır final oynayan Fenerbahçe Beko, 17. maç döneminde Khimki Moskova'ya konuk oluyor.

Tarihinin en iyi başlangıcını yapan ve oynadığı 16 maçın 15’ini kazanan Sarı-Lacivertliler, 16. galibiyet için Moskova’da parkeye çıktı. Ligde 6 galibiyet ve 10 mağlubiyeti bulunan Khimki ise haftaya averajla 12. sırada girdi.

İki takım arasında Turkish Airlines EuroLeague’de oynanan son 5 karşılaşma sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle sona erdi.

İLK ÇEYREK SONUCU: 13-23

İLK YARI SONUCU: 38-41

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 57-54

Dee Bost ve Charles Jenkins'in basketleriyle maça iyi bir giriş yapan Khimki Moskova, ilk dakika geçilirken 5-2 üstün olan taraftı. Kalinic ve Vesely ile etkili olmayı başaran temsilcimiz, 6:40 kala 5-7 üstünlüğü yakaladı. İlk 5 dakikalık bölüm ise 9-9 geçildi. Temsilcimiz, 2:10 kala Melih Mahmutoğlu'nun sayılarıyla 11-18'lik skoru yakaladı. 20 saniye kala da Bobby Dixon'ın üstünlüğü 11-23'lük üstünlüğü getirdi. İlk çeyrek ise 13-23 sona erdi.

İkinci çeyreğin başında Melih'in üçlüğüyle Fenerbahçe, 13 sayılık farkı yakalasa da 11-0'lık seri yakalayan Khimki, 5:45 kala skoru 24-26'ya getirdi. İlk 5 dakikalık bölüm de 27-28 geçildi. 3:54 kala ise temsilcimiz, skoru 27-33 yaptı. 2:30 kala Dee Bost'un sayısıyla skor 34-35'e geldi. 1:28 kala da Khimki, 36-35 öne geçmeyi başardı. Kalan bölümde Vesely ile etkili olmayı başaran temsilcimiz, ilk yarıyı 38-41 üstün kapattı.

İlk yarıda Melih'ten 10 sayı

Khimki Moskova deplasmanında Fenerbahçe Beko'nun ilk yarıdaki en etkili ismi Melih Mahmutoğlu oldu.

7 dakika süre alan kaptan, 10 sayıyla ilk yarının en skorer ismi oldu.

Üçüncü çeyreğe Jan Vesely'nin sayılarıyla etkili başlayan Fenerbahçe, 6:33 kala skoru 43-49'a getirdi. Sonrasında Crocker ve Markovic ile etkili olan ev sahibi ekip, 2:41 kala 53-51 öne geçti. Khimki, 56-51 ile farkı 5 sayıya kadar çıkarırken çeyrek 57-54 sona erdi.

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Khimki - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague 17. maç dönemindeki karşılaşma bu akşam 20:00’da başladı ve Arena Mytishchi’de oynanıyor. Mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanıyor.

Karşılaşmayı Juan Carlos Garcia (İspanya), Sreten Radovic (Hırvatistan) ve Piotr Pastusiak (Polonya) hakem üçlüsü yönetiyor.

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Haftasonu Banvit’e kaybedip ligdeki ikinci yenilgisi alan Kanarya, Euroleague’de sadece 1 kez mağlup oldu. Bu önemli maç öncesi Sarı- Lacivertli ekipte eksik bulunmuyor.

En skorer ismi Shved yok

Khimki’de ise uzun süredir parkelerden uzak olan takımın yıldızı Shved’in yanı sıra sakatlıktan yeni çıkan ve idmanlara katılmaya başlayan Amerikalı Gill’in durumunun da maç öncesi belli olacağı belirtildi. Geçen yıl Play-Off oynama başarısı gösteren Rus ekibi bu sezona istediği gibi başlayamadı ve 16 maçta 6 galibiyet ve 10 yenilgi aldı.

Takım İstatistikleri – Hücum (Khimki Moskova - Fenerbahçe Beko)

Atılan Sayı: 79.0 – 84.4

2 Sayı: %56.0 - %57.9

3 Sayı: %36.4 - %45.0

Serbest atış: %76.2 - %79.1

Ribaund: 30.4 – 30.4

Asist: 18.7 – 18.8

Top çalma: 7.9 – 6.4

Blok: 2.7 – 1.9

Verimlilik: 83.6 – 100.5

Takım İstatistikleri – Savunma (Khimki Moskova - Fenerbahçe Beko)

Yenilen Sayı: 80.1 – 75.4

2 Sayı: %53.9 - %55.0

3 Sayı: %39.1 - %35.3

Serbest atış: %78.3 - %75.1

Ribaund: 33.1 – 29.4

Asist: 17.5 – 16.3

Top çalma: 7.2 – 6.1

Blok: 2.7 – 1.5

Verimlilik: 93.6 – 77.7

İstatistik Liderleri (Khimki Moskova - Fenerbahçe Beko)

Sayı: Shved 25.3, Mickey 13.4, Gill 11.8 / Vesely 14.9, Sloukas 11.5, Datome 10.1

Ribaund: Mickey 4.6 / Vesely 5.5

Asist: Shved 7.4, Markovic 4.2 / Sloukas 4.9, Vesely 2.7

Top çalma: Bost 1.1, Jenkins 1.0 / Vesely 1.5, Guduric 1.1

Verimlilik: Shved 25.9, Mickey 14.4, Gill 12.6 / Vesely 21.8, Sloukas 16.1, Lauvergne 11.8

Geçmiş karşılaşmalar

Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek oynadığı dokuz EuroLeague maçında yedi galibiyet elde etti.

İlk yarıda Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndan oynanan müsabakayı ekibimiz 93-85 kazandı. Fenerbahçe Beko’da Nicolo Melli 16, Gigi Datome ve Ali Muhammed 14’er, Kostas Sloukas ise 13 sayı üretti. Khimki’de ise Alexey Shved 26, Tony Crocker 17, Jordan Mickey ise 12 sayı buldu.

2018-19 Fenerbahçe Beko 93-85 Khimki Moskova

2017-18 Khimki Moscow Region 64 – 73 Fenerbahçe Doğuş

2017-18 Fenerbahçe Doğuş 71 – 67 Khimki Moscow Region

2015-16 Khimki Moscow Region 68 – 70 Fenerbahçe

2015-16 Fenerbahçe 88 – 83 Khimki Moscow Region

2012-13 Khimki Moscow Region 99 – 76 Fenerbahçe Ülker

2012-13 Fenerbahce Ülker 85 – 82 Khimki Moscow Region

2012-13 Khimki Moscow Region 71 – 70 Fenerbahçe Ülker

2012-13 Fenerbahçe Ülker 92 – 80 Khimki Moscow Region