Khimki - Darüşşafaka Tekfen maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 14. maç döneminde Rusya temsilcisi Khimki Moskova'ya konuk olacak. Peki, Khimki - Darüşşafaka Tekfen maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı 14. maç döneminde mücadelesinde Rusya temsilcisi Khimki'ye konuk olacak. Organizasyonda bu sezon istediği sonuçları alamayan Darüşşafaka Tekfen, 11’i üst üste olmak üzere 12 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-Siyahlı ekip, Rusya’da kazanarak galibiyet özlemine son vermek istiyor. Turkish Airlines EuroLeague'de yaptığı maçlarda 4 galibiyet alan Khimki ise 3’ü peş peşe olmak üzere 9 mağlubiyet yaşadı.
Khimki - Darüşşafaka Tekfen maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Rusya’nın başkenti Moskova’daki Arena Mytishchi’nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 20.00’de başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de olacak.