Khimki - Darüşşafaka Tekfen maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 14. maç döneminde Rusya temsilcisi Khimki Moskova'ya konuk olacak. Peki, Khimki - Darüşşafaka Tekfen maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr

20 Aralık 2018, Perşembe 23:37
- A +
Khimki - Darüşşafaka Tekfen maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı 14. maç döneminde mücadelesinde Rusya temsilcisi Khimki'ye konuk olacak. Organizasyonda bu sezon istediği sonuçları alamayan Darüşşafaka Tekfen, 11’i üst üste olmak üzere 12 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-Siyahlı ekip, Rusya’da kazanarak galibiyet özlemine son vermek istiyor. Turkish Airlines EuroLeague'de yaptığı maçlarda 4 galibiyet alan Khimki ise 3’ü peş peşe olmak üzere 9 mağlubiyet yaşadı.

Khimki - Darüşşafaka Tekfen maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Arena Mytishchi’nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 20.00’de başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de olacak.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.