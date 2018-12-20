Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı 14. maç döneminde mücadelesinde Rusya temsilcisi Khimki'ye konuk olacak. Organizasyonda bu sezon istediği sonuçları alamayan Darüşşafaka Tekfen, 11’i üst üste olmak üzere 12 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-Siyahlı ekip, Rusya’da kazanarak galibiyet özlemine son vermek istiyor. Turkish Airlines EuroLeague'de yaptığı maçlarda 4 galibiyet alan Khimki ise 3’ü peş peşe olmak üzere 9 mağlubiyet yaşadı.

Khimki - Darüşşafaka Tekfen maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Arena Mytishchi’nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 20.00’de başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de olacak.